Nevšedná služba, ktorú si obľúbili známi Slováci: Objednávajú TAXI. Nie však pre seba, ale… ČOŽE?!

Štrnásť známych tvárí využilo možnosť odskúšať pilotný projekt, ktorý pred letom spúšťa second hand Knihobot. Po uliciach Bratislavy bude jazdiť každý piatok, sobotu a nedeľu, minimálne do konca augusta špeciálne knihotaxi. Objednať si ho môže každý, kto má plnú knižnicu a je mu sympatický trend udržateľnosti v knižnom svete.

Službu na vlastnej koži vyskúšala napríklad Magda Vášáryová. Väčšinu pokladov z knižnice, ktorú budovali s Milanom Lasicom, síce vytriedila do archívov, no niečo dala odviezť aj spomínaným knihotaxi. „Triedila som päťtisíc kníh a rozhodovala, ktoré sú vhodné pre filmový a ktoré pre divadelný alebo televízny archív, knižnicu VŠMU či Mestskú knižnicu,“ prezradila politička, ktorá knižného sacond handu darovala knihu o milovanej Banskej Štiavnici.

Špeciálne taxi si privolala aj moderátorka Bibi Ondrejková. „Žgrlošila som si ich vo svojej knižnici, ale už sa tam všetky nepomestia. Nedávnom som sa odhodlala a pretriedila ich. Posúvam knihy ďalej, aby aj niekomu inému urobili radosť,“ priznala známa Slovenka, ktorá miluje knihy z druhej ruky. Tie má v obľube aj speváčka Marcela Molnárová, ktorá v antikvariátoch hľadá nedostupné psychologické tituly, z ktorých čerpá informácie pre svoju rigoróznu prácu. Minulý rok totiž ukončila štúdium sociálnych vied a psychológie a chce si urobiť doktorát.

Miss Slovensko 1993 Karin Majtánová zas patrí k ľuďom, ktorí si knihy radi požičiavajú a aj tie svoje rada posúva ďalej. „Keď knižku prečítam, málokedy sa k nej už vrátim. Knihy nemusím vlastniť, teší. ma, keď majú svoj vlastný život. Stačí, keď mi robia chvíľku spoločnosť, obohatia ma. Rada si knihy požičiavam alebo vymieňam. A teraz už aj posúvam do obehu,“ prezradila moderátorka.

Riaditeľ projektu Knihobot Slovensko Matúš Karaffa prezradil, že by bol rád, keby sa do konca leta vrátilo do obehu desaťtisíc knižiek. Väčšina ľudí má totiž po pivniciach odložené niekedy veľmi vzácne tituly. „Najhorším riešením je odložiť knihy do pivnice alebo na povalu. Knihy sa zbytočne znehodnotia a nám záleží na tom, aby ešte niekomu urobili radosť,“ vysvetlil. No a riešením je využitie práve takéhoto sacond handu pre knihy.