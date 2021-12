NAJKRAJŠIE ženy na svete sú ČEŠKY? Svetové finále Elite Model Look opäť vyhrala kráska od susedov!

PRAHA - Hovorí sa, že najkrajšie ženy na svete sú Slovenky... No zrejme môžeme urobiť kompromis a povedať, že najkrajšie sú všeobecne Slovanky. Naši západní susedia totiž už niekoľkýkrát dokázali, že sa im tam rodia naozajstné krásky. Svetové finále Elite Model Look opäť raz vyhrala Češka!

Elite Model Look: Peštová s najstarším synom, Dara odignorovala dress code... Prišla v teniskách!

Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila aj svetové finále prestížnej modelingovej súťaže Elite Model Look. To prebehlo virtuálne - o to náročnejšie bolo zaujať porotu. 16-ročnej Češke Amélii Konšelovej sa to však podarilo a v medzinárodnej konkurencii zabodovala na plnej čiare.

„Som prekvapená a potešená zároveň. Veľmi som si priala v tejto súťaži uspieť, ale do poslednej chvíle by mi nenapadlo, že sa to skutočne stane,“ povedala Amélie po víťazstve. „Spoznala som vďaka tomu veľa príjemných ľudí z najrôznejších štátov z celého sveta, ktoré sa v modelingu pohybujú. O to viac si túto výhru vážim,“ dodala mladá Češka.

Českí viťazi česko-slovenského finále Elite Model Look - Amélie Konšelová a Alex Hanus. Zdroj: Ján Zemiar

Slovenskí víťazi česko-slovenského finále Elite Model Look - Lenka Saturyová a Patrik Vališ. Zdroj: Ján Zemiar

Amélie Konšelová poputovala na svetové finále po úspechu na tom česko-slovenskom, ktoré sa konalo v auguste tohto roka. Okrem nej národné kolo vyhrala aj Slovenka Lenka Saturyová, ktorá sa na svetovom finále prebojovala medzi TOP 10 krások sveta, Slovák Patrik Vališ a Čech Alex Hanus, ktorý sa dostal do svetovej TOP 5-ky.

Pre Češky je to už šiesty triumf na svetovom finále Elite Model Look. V roku 2000 vyhrala Linda Vojtová, v roku 2006 Denisa Dvořáková, v 2013 Eva Klímková, o rok neskôr Barbora Podzimková a v roku 2016 Jana Tvrdíková. Viac víťazstiev majú v tejto súťaži už iba Holanďania.