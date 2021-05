Slovenská kráska už má formu na leto: Wau, toto je postava snov!

Michaela Kocianová patrí k úspešným slovenským modelkám a v našich končinách je zároveň ambasádorkou súťaže Elite Model Look, ktorá vyberá nové tváre do jej brandže.

Pri pohľade na Mišu a vzhľadom na jej prácu by nikomu asi ani len nenapadlo, že blondínka by potrebovala ladiť formu do plaviek. Napriek tomu túto tému nastolila na sieti Instagram.

„Pripravená na leto? Alebo možno nie?” napísala k najnovšej fotografii. Nuž, nevieme si predstaviť nikoho, kto by pri tomto zábere povedal, že Kocianová by na sebe ešte mala zamakať. Veď vyzerá božsky!