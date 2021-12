Rýchlo otehotnela, rýchlo potratila: Adela Vinczeová o najbolestivejšej téme

BRATISLAVA - Adela Vinczeová oslávila v októbri 41 rokov, no deti zatiaľ v jej živote nefigurujú. Raz už tehotná bola, no v počiatočnom štádiu tehotenstva potratila. Ako teraz priznala, v tom čase ona sama deti ešte vôbec neplánovala.

Keď žena dosiahne určitý vek, alebo je už nejaký čas vydatá, ľudí najviac zaujíma, kedy bude mať dieťa. O tejto téme otvorene hovoria aj Adela Vinczeová a jej manžel Viktor Vincze.

Práve moderátor prezradil, že nie je plodný. „Chceli sme dieťa, nedarilo sa, dal som sa v miestnosti plnej zalepených časopisov otestovať a výsledky boli slabé. Až potom som zistil, že každá nová generácia chlapcov má horšie spermie ako tá predchádzajúca. Trend je hrozivý a nikto nevie povedať prečo,” uviedol Vincze otvorene.

Adela už raz tehotná bola, a to vo vzťahu s tanečníkom Petrom Modrovským. Ako ale najnovšie prezradila, o dieťati sama od seba rozmýšľať ani nezačala. „Môj gynekológ mi povedal, že už je najvyšší čas na deti. Zvláštne, že som začala riešiť deti až vtedy, keď mi to povedal lekár. Dieťaťom vo svojom živote som sa teda začala zaoberať nie z úprimnej túžby, ale z paniky. Prečo? Lebo by sa malo. Vtedy som aj pomerne rýchlo otehotnela, no aj rýchlo potratila,” povedala pre magazín Evita.

Už aj v čase, keď k smutnej udalosti došlo, moderátorka prezradila, že absolútne nevedela, koľko veľa tehotenstiev skončí potratom vo veľmi skorom štádiu. „Bol to pre mňa trochu šok, netušila som, že každé druhé tehotenstvo sa končí potratom. Za celú túto skúsenosť som však bola v konečnom dôsledku vďačná aj preto, že som dieťa čakala s partnerom, s ktorým som napokon ani nebola,” uviedla teraz.

