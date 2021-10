VIDEO Šou, ktorá nahradila Zlaté časy s Lasicom: Danglovo šokujúce priznanie... Trápi ho schizofrénia?!

BRATISLAVA - Ešte do minulého týždňa verejnoprávna RTVS vysielala predtočené časti šou Zlaté časy so zosnulým Milanom Lasicom. Vyrobené epizódy sa však už minuli a tvorcovia sa rozhodli v projekte bez legendárneho herca nepokračovať. Dnes sa tak na obrazovkách objaví nová šou s názvom Boli sme pri tom. A v prvej časti Dano Dangl vysloví šokujúce priznanie!

VIDEO: Dano Dangl prehovoril o svojom druhom ja - vo svojej hlave

Celých 5 rokoch sa na obrazovkách verejnoprávnej RTVS vysielala relácia Zlaté časy. Prvú sériu moderovala Elena Vacvalová po boku herca Dana Heribana. Od druhej však v relácii mladšieho kolegu vystriedal legendárny Milan Lasica. A v tejto zostave sa program natáčal ďalšie 4 roky.

Minulý týždeň si však diváci pozreli definitívne poslednú časť - po Lasicovom úmrtí sa tvorcovia rozhodli nepokračovať vo výrobe Zlatých časov. Dnes večer vo vysielacom čase 20:30 projekt nahradí novinka Boli sme pri tom, ktorú moderuje Adela Vinczeová.

V prvej časti sú jej hosťami Štefan Skrúcaný, Oldo Hlaváček a Dano Dangl. A celá časť sa nesie v duchu legendárnych dvojíc. No zatiaľ čo prví dvaja spomínaní mali v minulosti svoju neodmysliteľnú dvojičku, Dano nie... No Adela naňho prezradila istú vec.

V prvej časti šou Boli sme pri tom sa stretli Štefan Skrúcaný, Oldo Hlaváček a Dano Dangl. Zdroj: RTVS

„Dano má dvojicu, ona žije v jeho hlave. A ona si žije taký svoj príbeh...“ prezradila na kolegu Vinczeová a konkretizovala: „A celé sa to deje tak, že Dano si koľkokrát niečo v hlave predstaví, zasmeje sa na tom, lebo mu to ten vnútorný druhý Dano povedal, ale nikto nevie, o čom to bolo,“ dodala.

A Dano jej len pritakával. „Áno, to sa mi stáva často.“ Deje sa mu to vraj aj v súkromí, že sa začne znenazdajky smiať... „A ľudia nevedia úplne na čom, ale ja si idem svoj vlastný film. Ja mám taký paralelný život,“ dodal Dangl. Opis jeho „stavu“ javí známky jemnej schizofrénie, no také vážne to s ním zrejme nebude.

Dano Dangl prehovoril o svojom druhom ja vo svojej hlave. Zdroj: RTVS