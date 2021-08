Simona Krainová naložila internetovým hrdinom: Nestarajte sa do života cudzích ľudí, keď sa ti nepáči, VYPADNI!

BRATISLAVA - Internet je miestom zázrakov a sociálne siete sú platformou, ktoré výrazne zefektívnili možnosti komunikácie. Niektorí ľudia ich však využívajú na to, aby po iných mohli pľuť svoj hnev a majú pocit, že môžu komukoľvek napísať úplne čokoľvek. A povedzme si na rovinu, v realite by väčšina z nich takúto odvahu nemala. Svoje o tom vie aj topmodelka Simona Krainová (48).

Temperamentnú blondínku sme stretli na otváraní prestížnej kliniky krásy v Bratislave. Simona spolu so Zdenkou Studenkovou či Lucii Bílou patrí medzi jej tváre, no a práve tam nám poskytla rozhovor, kde nám povedala čo-to aj o zákrokoch, ktoré absolvovala a prečo sa svojimi "vylepšeniami" absolútne netají a už vôbec sa za ne nehanbí.

Zdroj: Ján Zemiar

Práve naopak. Krainová otvorene vyhlásila, že nechce starnúť s gráciou, ako jej bolo už párkrát cudzími ľuďmi odporúčané. Ak to však niekomu vyhovuje, nič mu nebráni, aby to tak urobil. Každý by sa mal v prvom rade starať sám o seba a robiť tak, ako uzná sám za vhodné a cíti sa dobre. Ruka v ruke s touto témou prišlo na internetových hrdinov a ich odvážne komentáre. Pre tých má Simona veľavravný odkaz.

Viac sa dozviete vo videu vyššie a zistíte aj to, čo miluje na Slovensku a v Česku to naopak už také bežné nie je!

Zdroj: Ján Zemiar