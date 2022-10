Ani NAHÁ, ani oblečená: Krainová vystrčila prsia v totálne priesvitných šatách!

Hoci je už tak blízko k päťdesiatke, Simona Krainová je stále žiadaná ako modelka. Aj včera fotila novú kampaň. A na sociálnej sieti zverejnila pár záberov...

Už pri pohľade na blondínkinu tvár bolo jasné, že ide o niečo extra. A šaty, ktoré mala na sebe, to tiež dokazovali. „Vy ste tak krásna, ja sa z toho po*eriem,” napísala jedna zo sledovateliek a podobných komentárov sa našlo hneď niekoľko.

Lenže Simona ukázala aj čosi viac! Keď sa pri nakrúcaní svojho celkového výzoru zamerala viac na šaty, zrazu na fanúšikov "vyskočili" aj jej prsia. Zvolená róba bola totiž priesvitná a modelkine prednosti nezahaľovala ani žiadna podprsenka. „Wow, kua, ste kosť. Pýtam sa po x-tý raz: Má Karel zbrojný preukaz?“ zaznelo v komentároch.

A sexy prsia Krainovej chválili aj ženy. Len niektorým akosi nejde do hlavy, že jej manželovi Karlovi Vágnerovi to absolútne nevadí. „Nádhera. Len teda neviem ako vy, ale ja keby som si takto zabrala prsia na kameru, tak sa ten môj so mnou rozvedie,” skonštatovala istá Pavlína. Nuž, keď sa muž ožení so žiadanou modelkou, musí byť na takéto situácie pripravený...