Všetky oči na ňom: FOTO Klinčúch z Markízy frajeril na jazere, ale... Hups, NEHODA!

Už v markizáckom projekte Tvoja tvár znie povedome Martin Klinčúch pútal pozornosť vypracovanou postavou. Šport je teda neoddeliteľnou súčasťou jeho života. No nie každý druh pohybu mu stopercentne sedí.

Pred pár dňami sa markizák zúčastnil akcie, ktorú organizovala firma so známymi drinkami pre športovcov pre všetkých svojich ambasádorov. No a jednou z aktivít bol aj wakeboarding. Martin teda napol svaly, nasadil si vestu, prilbu a chytil vodiace lano... Zo začiatku vyzeralo všetko sľubne a azda sa aj zdalo, že mu boardovanie po vode pôjde.

Martin Klinčúch skúšal boardovanie na vode po prvýkrát. Zdroj: andrejondr/kikeseats/kubisosus_pht

A bolo to aj vidieť. Nie je to totiž vôbec jednoduchá aktivita. Zdroj: andrejondr/kikeseats/kubisosus_pht

No zdalo sa to len prvé dva metre - potom prišiel pád a tvrdý dopad do vody. A inak nevyzerali ani ďalšie jeho smelé pokusy. No na jeho obranu, pre človeka, ktorý wakeboarding nikdy neskúšal, nie je táto aktivita vôbec ľahká. Chce to teda pravidelný tréning a budúci rok bude možno na vode predvádzať aj zložité skoky.

Prešiel maximálne dva metre a skončil vo vode. Zdroj: andrejondr/kikeseats/kubisosus_pht

Zdroj: andrejondr/kikeseats/kubisosus_pht

