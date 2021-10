Herec z Pána Profesora sa stal otcom: FOTO Aha, aké krásne meno chlapček dostal!

Herec, model, vojak z povolania, no a najnovšie sa k týmto titulom pridalo aj manžel a otec. Tým všetkým sa môže hrdiť herec z markizáckeho seriálu Pán Profesor Adam Bardy. Je to len niečo vyše mesiaca, čo povedal svoje áno krásnej modelke Bibiane, no a v týchto dňoch mu jeho láska porodila dieťa.

Radostnou novinkou sa na sociálnej sieti Instagram pochválil sám čerstvý otec. „For this little boy we have prayed,“ napísal k fotke malej ručičky po anglicky, čo v preklade znamená, že za tohto malého chlapca sa modlili. A ešte doplnil: „Vitaj synček.“ V hashtagoch potom prezradil, že chlapček sa volá Alan. Čerstvým rodičom gratulujeme a prajeme veľa zdravia!

