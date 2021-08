Hororové chvíle herečky z Oteckov: Vážna NEHODA manžela… Okamžitá operácia!

Herečka Kristína Turjanová sa netají tým, že nie je veľmi nadšená z manželovej práce. Martin Vaculík je totiž profesionálnym motocyklovým pretekárom a ako sama hovorí, každý pretek je boj a veľký hazard so životom. V minulosti dokonca priznala, že kým je jej partner za volantom, ona doma tŕpne. „Trošku áno, no... A niekedy mi je aj do plaču z toho,“ dodala.

Mnohí si tak určite nedokážu ani predstaviť strach, ktorý prežívala uplynulý víkend. Martin mal totiž na pretekoch v poľskom Lubine nehodu. Nie je to jeho prvá, no rozhodne najvážnejšia. Po nešťastnom páde totiž skončil v nemocnici, kde okamžite musel podstúpiť operáciu. Röntgen totiž potvrdil zlomenú kľúčnu kosť. Informoval o tom na svojom Instagrame.

„Ahojte. Takže taký krátky update z nemocnice tu v Banskej Bystrici. V nedeľu ráno ma operovali a všetko je v poriadku. Operácia prebehla super, kľúčna kosť, ako vidíme, je v pohode. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za všetky správy a podporu. Naozaj je super, že na mňa myslíte v tejto situácii,“ prihovoril sa vo videu na sociálnej sieti.

V nemocnici strávil 3 dni, teraz už musí len počkať, kým sa kľúčna kosť zrastie a môže začať s pomalou rehabilitáciou. No a potom sa uvidí, či úspešného pretekára vystrašená Kristína ešte niekedy pustí na motorku alebo si bude musieť nájsť novú prácu. My mu prajeme skoré zotavenie!

VIDEO: Martin Vaculík prehovoril o svojom zranení