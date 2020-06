Turjanovej nervy s manželom: Toto by si mohol odpustiť!

Keď si Kristína Turjanová začala s mladým pretekárom Martinom Vaculíkom, vzťahom sa verejne nechválila. Najprv prezradila iba toľko, že ide o športovca. Jeho identita sa prevalila, až keď spolu očakávali prvého potomka.

Dnes majú už deti dve, no ich rodinný život je niekedy poriadne ťažké zvládnuť, keďže Martin ako aktívny pretekár trávi veľa času mimo domu. „Martin nie je zvyknutý byť intenzívne s rodinou a malými deťmi, takže si musel zvyknúť na iný systém,” povedala Kristína pre Eurotelevíziu.

A prezradila aj to, čím ju jej mladší manžel vytáča. „Keď sa niekam chceme vybrať, on je prvý vychystaný, pripravený a dupká nohou pri výťahu, aby som si švihla. V mojom prípade to však nie je také jednoduché, keďže najprv musím obliecť a pripraviť dve deti a pobaliť ich. Niežeby mi pri tom nepomáhal, no ja sa chystám poslená a keďže Martin "čaká", znervózňuje ma to,” opísala herečka. No ani tieto situácie neberie tragicky. Ide totiž zrejme o jeden z mála "problémov" v ich vzťahu. „To je jediné, či mi prekáža,” tvrdí Turjanová.