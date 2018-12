Slovenský herec zamilovaný do kolegyne: Horúce bozky... Tvária sa, že sa nič nestalo!

Ján Koleník v úlohe Adama sa v seriáli Oteckovia bezhlavo zamiluje do Kristíny Turjanovej.

BRATISLAVA - Ján Koleník (39) je slovenským sexsymbolom a mnohé ženy by dali čokoľvek za to, aby o ne sympatický umelec mal záujem. Herecká kolegyňa Kristína Turjanová (39) však o jeho náklonnosť nestojí. Teda minimálne v seriáli Oteckovia. Seriálový Adam sa do nej totiž bezhlavo zamiloval. A padol aj horúci bozk... Musí sa však tváriť, že sa nič nestalo!