Martina Schindlerová predviedla NESKUTOČNÚ FORMU: FOTO Na Miss 2021 konkurovala aj mladučkým finalistkám!

Speváčka ktorá sa pred časom opäť naplno vrátila k hudbe na Misske vystúpila so svojím najnovším singlom Tanec. A pri jej vystúpení mnohí len vyvaľovali oči. Dvojnásobná mamička sa totiž na pódiu vlnila presne tak zvodne ako kedysi a aby toho nebolo málo, bola nesmierne sexi a ukázala perfktne vyšportovanú postavičku.

My sme ju Martinu stretli na efter party po galavečeri, kde nám pred odchodom ešte stihla poskytnúť rozhovor. V ňom nám prezradila, pikošky zo zákulisia Miss, či sama niekedy neuvažovala, že by sa podobnej súťaže zúčastnila, no a takisto nám vysvetlila, ako je možné, že má popri dvoch deťoch takúto skvelú formu.

Viac sa dozviete vo videu vyššie!

Martina Schindlerová ukázala perfektne vypracovanú figúru Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar