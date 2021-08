Herec z Oteckov sa oženil: Unikla len jedna FOTKA... Pozrite na tú krásnu nevestu!

Herec Dávid Hartl požiadal svoju priateľku Martinu o ruku 9. septembra 2020 po šiestich rokoch vzťahu. Hovorí sa, že budúci manželia by mali svadbu zorganizovať do roka a do dňa od zásnub. No a držali sa toho aj spomínaní snúbenci. Svoje áno majú totiž už za sebou.

Povedali si ho netradične v piatok. Miesto ich veľkého dňa nie je známe, no ako už skôr Dávid prezradil, išlo skôr o modernú svadbu. Tradícií sa novomanželia príliš nedržali, pozor si dávali iba na jednu - ženích nevidel svadobné šaty až do momentu, keď sa spolu s nevestou postavili pred oltár.

Na verejnosť sa doposiaľ nedostali ani zábery zo svadby. Unikla len jedna fotka. Zverejnilo ju Divadlo tanca na svojom Instagrame. „Slovenské divadlo tanca vás zdraví zo svadby našej sólistky. Úprimne blahoželáme, Martina a Dávid Hartl,“ znel popis k fotke tanečníkov s krásnou nevestou.

Tá mala na sebe krásne jemné šaty z bielej čipky s hlbokým výstrihom a na hlave bielu čelenku. Ženíchove foto zatiaľ svetlo sveta neuzrelo. Novomanželom gratulujeme a prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!

Zdroj: Instagram D.T.