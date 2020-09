Obrovská radosť hviezdy Markízy: Bude sa ženiť... Áno mu povedala sexi tanečnica!

BRATISLAVA - Bude z neho ženáč! Dávid Hartl je šikovný herec, ktorý pôsobí v divadle Nová scéna. Do širšieho povedomia verejnosti sa však dostal vďaka účasti v šou Tvoja tvár znie povedome, ktorú napokon aj vyhral. No a jeho život sa čoskoro začne od základov meniť. S priateľkou chystajú svadbu!

„Keď sa sny menia v skutočnosť,” napísal stručne, no absolútne výstižne Dávid k fotografii so svojou Maťkou, kde brunetke na ruke žiari snubný prsteň. Dátum žiadosti o ruku zasa prezradila jeho partnerka. Herec pokľakol 9. septembra. Krásna tanečnica potom pre portál markiza.sk prezradila, že týmto gestom nebola úplne šokovaná.

Dávid Hartl sa bude ženiť. Áno mu povedala krásna tanečnica Martina Zdroj: Instagram

Spoločnú budúcnosť s Dávidom riešili už dávnejšie. „Trošku som to čakala, lebo sme sa o tom v poslednej dobe rozprávali. Sme spolu už šesť rokov a obidvaja sme cítili, že by sme chceli náš vzťah posunúť ďalej. Prekvapená som ale aj tak bola. Je to úžasný pocit byť zasnúbená s najlepším mužom na svete,” povedala sympatická brunetka.

Tá sa teší aj z jednej ďalšej veci. Aj doteraz na internete vyhľadávala svadobné inšpirácie pre ich veľký deň, aktuálne už po nich môže pokukovať aj oficiálne. „Oddnes už konečne môžem reálne plánovať veci okolo svadby a tešiť sa z toho. Je to neuveriteľné, som veľmi šťastná a zaľúbená,” uviedla budúca pani Hartlová.