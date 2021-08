Taký maličký, rozkošný a... Wau! FOTO Neuveríte, aké TELO skrýva markizácky herec pod tričkom!

BRATISLAVA - Dávid Hartl (27) je talentovaný herec, ktorý už dlhé roky pôsobí v divadle Nová scéna. Do širšieho povedomia verejnosti sa však dostal vďaka účasti v šou Tvoja tvár znie povedome, ktorú napokon aj vyhral. Neskôr mu televízia Markíza poskytla príležitosť v seriáli Oteckovia a takisto aj v sitcome Susedia.

Dávid je mimoriadne talentovaný herec, ktorý nezažiaril len v seriáloch či divadelných inscenáciách, no na konte má aj postavy vo filmoch ako Únos či Trhlina. Mladý umelec si dokáze divákov získať aj tým, že hoci nepatrí do kategórii "chlap ako hora", pôsobí mimoriadne sympaticky, priateľsky a na mnohých aj doslova rozkošne, za čo zrejme môže jeho výzor mladučkékho chlapčaťa.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Zrejme aj preto by si možno málokto tipol, že David má mimoriadne blízko k športu. A zdá sa, že vo fitku trávi nemálo času. Svedčia o tom najnovšie fotografie zo seriálu susedia, kde Hartla vyzliekli do plaviek. A pokiaľ by ste čakali figúru cintľavky, ste na veľkom omyle.

David totiž disponuje skvele vyšportovaným telom, na bruchu sa mu rysuje povestný "pekáč buchiet" a hanbiť sa nemusí ani za svaly na rukách. A už vôbec nie pri fitnesske Lucie Mokráňovej, ktorá v susedoch hosťovala. Títo dvaja si milovníci športu si zrejme mali čo povedať aj potom, čo padla posledná klapka!

David Hartl ukázal vyšportované telo Zdroj: TV Markíza