FOTO Hviezda Oteckov sa bude ženiť: Svadba už čoskoro... Poznáme dátum!

BRATISLAVA - Bude svadba! Hviezda markizáckeho seriálu Oteckovia či projektu Tvoja tvár znie povedome, herec Dávid Hartl (27), sa čoskoro bude ženiť. Svoju priateľku, tanečnicu Maťku, požiadal o ruku v septembri minulého roka a... Svoje áno si povedia do roka a do dňa. Poznáme dátum!

VIDEO: Dávid Hartl nám o svojich svadobných plánoch porozprával už v roku 2019

Obdobie pandémie si herec Dávid Hartl spríjemnil dôležitým životným krokom. V septembri minulého roka totiž svoju dlhoročnú priateľku, tanečnicu Maťku, požiadal o ruku. Novinkou sa dvojica pochválila na sociálnej sieti Instagram, kde zavesili spoločnú fotku aj s ligotavým prstienkom na ruke.

Obrovská radosť hviezdy Markízy: Bude sa ženiť... Áno mu povedala sexi tanečnica!

Vtedy budúca pani Hartlová prezradila, že svadobné inšpirácie vyhľadávala na internete aj pred zásnubami, no od toho momentu to už mohla robiť oficiálne. „Oddnes už konečne môžem reálne plánovať veci okolo svadby a tešiť sa z toho. Je to neuveriteľné, som veľmi šťastná a zaľúbená,“ prezradila vtedy.

Niet tak divu, že svoj veľký deň sa budúcim manželom podarilo zorganizovať do roka a do dňa. Dvojica sa totiž pochválila už aj dátumom svojho veľkého dňa - zverejnila odpočítavanie do tohto čarovného momentu. Svadba sa uskutoční už o necelý mesiac, netradične v piatok 6. augusta. Gratulujeme!

Zdroj: Instagram D.H.

