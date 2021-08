INCIDENT v hoteli v Tokiu: Merčiakovi pozastavili akreditáciu na Olympiádu!

Už vyše týždňa svet žije Letnými olympijskými hrami. Svoje zastúpenie tam majú aj Slováci, a tak spolu s nimi do Tokia leteli aj naši komentátori a novinári. Za RTVS sa tam nachádza Marcel Merčiak, ktorý na ďaleký východ odcestoval aj napriek tomu, že tesne pred začiatkom Olympiády pochoval milovanú mamu Helenku.

Marcel Merčiak krátko pred odletom na OH stratil mamu. V Tokiu sa zas musel vyrovnať s nepríjemným incidentom. Zdroj: RTVS

No ťažké obdobie, vyčerpanie a únava sa zrejme podpísali pod incidentom, ktorý sa tam stal. Ako informuje denník Nový čas, pri otváraní zaseknutej zámky, komentátor použil neprimeranú silu a nechtiac poškodil dvere hotelovej izby. Všetko nahlásil vedeniu ubytovania, svoju chybu si priznal a škodu uhradil.

Napriek tomu má tento incident nepríjemnú dohru. Japonské pravidlá totiž vyžadujú podobné situácie formálne uzavrieť. No a kým sa tak stane, slovenskému komentátorovi pozastavili akreditáciu na OH. No podľa RTVS pracovať vie aj naďalej bez komplikácií. „Pracuje normálne ďalej. Napriek všetkému, čoho postretlo, odmieta úľavy zo svojich úloh,“ povedal pre Nový čas zdroj zo zákulisia výpravy RTVS.

Marcel Merčiak patrí k našim najznámejším športovým komentátorom. Zdroj: Jan Zemiar