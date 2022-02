Unikla NAHRÁVKA vulgárneho Merčiaka: Fúha... Toto nemal NIKTO počuť!

V nedeľu večer sa sociálnymi sieťami začalo vo veľkom šíriť video, ktoré ukazuje Marcela Merčiaka v nie príliš lichotivom svetle. Obľúbený moderátor, ktorý sa momentálne nachádza v Pekingu a odtiaľ komentuje dianie na ZOH, totiž v spomínanej nahrávke vypustí z úst viac vulgarizmov, než bežných slov.

Spomínaná nahrávka zachytáva, ako Merčiakovi rupli nervy po tom, čo v živom vysielaní povedal nesprávne informácie. Počas hádky sa tiež sťažoval na spoluprácu s kolegami z Mlynskej doliny. „Prečo ste ma tak zarezali do pi*i, Braňo! Prečo ste ma tak zarezali? Keď vidíte, že je tam 13:00 do pi*e a necháte ma koko*inu povedať! Kri*ta, B*ha vám, do pi*e! Už som naozaj nas*atý, do pi*e!” znie úryvok z Merčiakovho vulgárneho monológu.

VIDEO: Marcelovi Merčiakovi rupli nervy a svojim kolegom poriadne vulgárne vynadal. POZOR! NAHRÁVKA OBSAHUJE VULGARIZMY.

Verejnoprávna televízia v súvislosti s tým poskytla stanovisko s ospravedlnením a vysvetlením, že záznam sa neobjavil v živom vysielaní. „Ide o súkromnú konverzáciu zamestnancov, ktorá sa neobjavila v televíznom vysielaní RTVS. RTVS však veľmi mrzí, že nedorozumenia zapríčinené vysokým pracovným nasadením, v náročných a vypätých podmienkach, viedli k vyostrenému konfliktu a zverejneniu nahrávky. Štandardne sú prípadné konflikty na pracovisku riešené interne a mrzí nás, že niekto zo zamestnancov sa rozhodol situáciu riešiť zverejnením súkromnej konverzácie na internete a tým uškodiť kolegovi a zároveň aj RTVS ako inštitúcii. Vzniknutú situáciu ohľadom úniku nahrávky, ako aj samotnú komunikáciu medzi zamestnancami budeme riešiť interne," povedala nám k tomu hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

Na Merčiakovi si zgustli viacerí internetoví vtipkári. Niektorí jedinci však komentátora obhajujú. Napríklad hudobník a spevák Marián Greksa, či Boris Kollár. „Aspoň vieme, že aj Merčiak je len človek. A teraz odkaz pre všetkých hejterov. Dajte si ruku na srdce. Vám sa to nikdy nestalo v súkromnej komunikácii, prípadne v aute, ak vás niekto totálne naštve? Proste mu rupli nervy a vyventiloval sa. Za mňa je Merčiak jeden špičkový športový komentátor a tento úlet mu rád prepáčim. Lebo hoďte kameňom, kto ste bez viny a kto ste v živote nevybuchli a nezanadávali ste si. Pán Merčiak, ale musím uznať, že aj keď pi*ujete, máte skvelú kadenciu a viete poslucháča zaujať,” povedal k tomu predseda parlamentu. „Inak, toto nebolo vo vysielaní, ale poriadny ľudský odpad to zverejnil, aby Merčiaka poškodil. Toto sa medzi kolegami nerobí,” dodal.

