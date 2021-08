Jednanie Bieloruska s olympioničkou Cimanovskou nemožno tolerovať, tvrdí americký minister Blinken

"Lukašenkov režim sa snažil spáchať ďalší akt nadnárodnej represie, a to snahou prinútiť olympioničku Kryscinu Cimanovskú, aby odišla len pre to, že uplatnila slobodu prejavu. Takéto jednanie podkopáva olympijského ducha, je urážkou základných ľudských práv a nemožno ho tolerovať," napísal Blinken na Twitteri.

The Lukashenka regime sought to commit another act of transnational repression: attempting to force Olympian Krystsyna Tsimanouskaya to leave simply for exercising free speech. Such actions violate the Olympic spirit, are an affront to basic rights, and cannot be tolerated.