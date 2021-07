ŠOKUJÚCE PRIZNANIE Feldekovej: Mŕtvy Lasica (†81) sa s ňou bol rozlúčiť!

BRATISLAVA - Na topkách sme vás už informovali, že deň pred svojím odchodom na večnosť strávil maestro Milan Lasica (†81) dlhší čas v spoločnosti svojich kolegov a dobrých priateľov Ako vyšlo najavo, humoristi sa na stretnutí u Eni Vacvalovej rozprávali aj o smrti. Priznala to Oľga Feldeková v rozhovore pre postoj.sk, kde okrem iného porozprávala aj o skúsenosti, z ktorej behá mráz po chrbte.

Oľgu Feldekovú a Milana Lasicu spájalo dlhoročné priateľstvo. Humoristi, ktorí napríklad spolu účinkovali v šou Sedem, sa poznali zhruba päťdesiat rokov. Nečudo, že mnohých zarazilo, že Feldeková a mnohí ďalší kolegovia o maestrovom tajnom pohrebe nevedeli. Ona nám však prezradila, že rozhodnutie rodiny plne akceptovala a označila ho za správne.

Ktovie, či na jej vyjadreniach malo podiel aj to, že zosnulý maestro sa s Feldekovou po smrti predsa len rozlúčil. „Roky rokúce nám držala knižnica. A pave v tej hodine, keď Milan zomrel, nám celá tá knižnica spadla. Strašný rachot. Všetky knihy sa rozsypali. Nevedeli sme vtedy, že Milan zomrel, a hovorili sme si, že to asi bolo zle priskrutkované. Keď som však dostala správu o smrti a dozvedela som sa, kedy presne sa to stalo, povedala som si: Ten Milan mi dal za pravdu,” uviedla v rozhovore pre postoj.sk humoristka.

Ako totiž prezradila, na sobotnom stretnutí s priateľmi spomínali aj na tých, ktorí ich už opustili a zamýšľali sa nad životom po smrti. „Ja som tvrdila, že sa stáva, že po smrti sa niekto ozve. Oni sa smiali, no Milan Lasica hovorí: Oľa, máš pravdu, je to tak,” povedala k tomu Feldeková, ktorá má podobnú skúsenosť aj v súvislosti so smrťou Jula Satinského spred 19 rokov. Vtedy im presne vo chvíli jeho úmrtia spadli doma hodiny.

