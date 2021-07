Milan Lasica (†81) pred smrťou: V sobotu sa niekoľko hodín smial... POSLEDNÉ STRETNUTIE s Feldekovou a Vacvalovou!

Smrť Milana Lasicu zasiahla celé Slovensko. Najviac samozrejme rodinu a kolegov, ktorí k nemu mali najbližšie. Jednou z nich bola aj Oľga Feldeková. „S Milanom Lasicom sme v relácii Sedem s prestávkou účinkovali 20 rokov. Boli sme priatelia už predtým, ale ešte sa to utvrdilo. Nazvala by som to také priateľstvo, že skoro až rodina,” povedala nám spisovateľka.

Pracovne sa stretávali nielen v štúdiu pred kamerami, ale aj na rôznych zájazdoch po celom Slovensku, no vystupovali aj napríklad v o Veľkej Británii.

Zdroj: Facebook/Sedem bez záruky

Osobne sa Oľga Feldeková stretla s Milanom Lasicom len deň pred jeho smrťou. „V nedeľu sme sa mali stretnúť u Eni Vacvalovej na večeri, ale Milan sa ospravedlnil, že hrá, tak sme sa stretli v sobotu,” prezradila nám.

A nič nenasvedčovalo tomu, že by sa blížil umelcov koniec. „Bol to úžasný večer, niekoľko hodín sme sa smiali. Bol to taký večer, že hromy – blesky, ale nám bolo úžasne. Milan bol vo výbornej forme, veselý, spokojný so životom a so všetkým, tešil sa na nedeľné predstavenie,” povedala pre Topky.sk o chvíľach, ktoré strávil večer pred smrťou.

„Vyzeral skvele a keď som počula správu o jeho smrti, bol to šok, myslela som si, že je to zlý žart. Spomínam na neho ako na priateľa, človeka a umelca. Mala som ho naozaj rada,” dodala smutným hlasom.

Zdroj: TV JOJ