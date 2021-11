Slzy v očiach moderátorky a humoristky Eni Vacvalovej. Po 18 rokoch sa dočkala splneného sna!

BRATISLAVA - Bojovala, prosila kompetentných a nakoniec to chcela aj vzdať. Pred pár dňami obľúbená moderátorka Eňa Vacvalová prišla do vysnívaného cieľa. Už nikto nebude musieť svojich domácich miláčikov pochovávať načierno v lesoch pod hrozbou pokuty, alebo ich nechávať u veterinárov, aby ich nedôstojne odovzdali do kafilérie. Hlavné mesto a jeho obyvatelia sa konečne dočkali svojho prvého zvieracieho cintorína v bratislavskej Dúbravke, ktorého je práve Eňa Vacvalová ambasádorkou.

New York či Paríž majú od konca 19.storočia pietne miesta pre svojich domácich miláčikov, ktorí boli súčasťou ich rodín. V Bratislave to roky nebolo možné. Nie preto, že by to nikto nechcel, ale pre rôzne povolenia, zákazy, podávania podnetov a odvolaní. „Bola to dlhá a ťažká cesta,“ povedal pri otváraní prvého zvieracieho cintorína v hlavnom meste Stanislav Vlkovič, konateľ spoločnosti, na ktorej pozemkoch stojí prvý zvierací cintorín. Stanislav Vlkovič a ani Eňa Vacvalová sa už nechcú vracať do minulosti a menovať ľudí, ktorí im robili naprieky. Obaja sú vďační, že mohli koncom minulého týždňa prestrihnúť pásku novému pietnemu miestu pre našich štvornohých miláčikov.

Urničky s popolom prevezie na cintorín

„Keď som sa dozvedela, že naozaj otvárame zvierací cintorín, nespadol mi kameň zo srdca, ale chytila ma eufória. Za tých 18 rokov som to chcela neraz vzdať, ale vďaka pánovi Vlkovičovi, ktorý mal výdrž, sa to podarilo,“ priznala pre topky.sk ambasádorka. Sama má doma šesť urničiek s popolom svojich spoločníkov, ktorí jej počas života robili spoločnosť a radosť. „Chcem mať doma už len veselé veci. Ich popol a tehličky s odtlačkami prenesiem sem,“ teší sa. Dnes má doma psíka a tri mačky. Bez zvierat v dome si totiž život nevie predstaviť.

Do zvieracieho parku plánuje chodiť často. „Teším sa napríklad na sviatok Všetkých svätých, keď tu bude množstvo kameňov a hrobov. Budú sem chodiť ľudia za svojimi blízkymi, lebo oni nám boli naozaj blízki... A často najbližší,“ hovorí dojatá Eňa Vacvalová.

Prvý zvierací cintorín v hlavnom meste sa rozprestiera na ploche 1,2 hektárov. Roky bol park nad Dúbravkou oplotený, kým mu všetky úrady dali zelenú. Vzniklo tak miesto, kde sa dôstojne môžete rozlúčiť počas obradu so zvieracím členom rodiny, vybrať mu miesto a aj rakvu. V parku svoje miesto bude mať aj urnový háj.

Bratislavský zvierací cintorín Borievka je tak štvrtým pietnym miestom na Slovensku.