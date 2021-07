Herci nemali šancu sa s Lasicom (†81) rozlúčiť... REAKCIA Feldekovej na TAJNÝ POHREB!

Milan Lasica nebol len takým obyčajným hercom a umelcom. Nepochybne mnohí nám dajú za pravdu, že ho možno smelo zaradiť medzi výrazné slovenské osobnosti. Keď sa v médiách začalo hovoriť o tom, že by mal mať pohreb so štátnymi poctami, asi nikoho to neprekvapilo.

Pozostalí sa napokon rozhodli túto možnosť neprijať a zvolili si rozlúčku len v úzkom kruhu. Asi málokto ale čakal, že maestrov pohreb prebehne bez akejkoľvek divadelnej rozlúčky, pomerne rýchlo a v utajení.

Detaily TAJNÉHO POHREBU Milana Lasicu (†81): Prišla len hŕstka smútiacich... Hereckí kolegovia chýbali!

Podľa našich informácií mnohí Lasicovi kolegovia a kamaráti, s ktorými spolupracoval, o pohrebe vôbec nevedeli. V súvislosti s tým sme oslovili Elenu Vacvalovú a Oľgu Feldekovú. Maestro sa s nimi stretol a výborne zabával v sobotu, deň pred svojou smrťou. „O pohrebe som nevedela. Len v televízii som sa dozvedela, že bude v úzkom rodinnom kruhu. Plne som to akceptovala. Rodina sa s tým potrebuje vysporiadať v súkromí, vyplakať sa. Tak je to správne,” povedala nám Feldeková. Vacvalová na naše telefonáty ani správy nereagovala.

VIDEO: Milan Lasica a Oľga Feldeková boli nielen kolegovia, ale aj kamaráti.

Názory verejnosti sa líšia. Istá skupina ľudí rozhodnutie pozostalej rodiny chápe. „Vždy bol akýmsi verejným majetkom nás všetkých. Aspoň teraz ho mali len pre seba,” znie jedna z reakcií. Množstvo jedincov však neskrýva rozhorčenie a sklamanie. „Takýto velikán mal mať pohreb, ktorý by prináležal tomu, kým maestro bol. Veď si len spomeňte, ako sa v susedných Čechách lúčili s Karlom Gottom a Popelkou Šafránkovou. My vzdať maestrovi Lasicovi hold pri truhle už nemôžeme. A nielen my fanúšikovia, ale aj množstvo jeho kolegov, ktorí v podstate nemajú na výber a musia akceptovať rozhodnutie rodiny,” objavilo sa v komentároch.

Verejné posledné rozlúčky s významnými slovenskými hercami boli vždy emotívne a dôstojné. Na doskách, ktoré znamenajú svet, bola vystavená truhla, pri ktorej jeho kolegovia držali stráž. Pri tej príležitosti sa vždy vyzdvihli pracovné úspechy zosnulého, spomínalo sa a kolegovia ho vyprevádzali na večnosť potleskom.

Pohreb legendárneho Karla Gotta bol zložený z viacerých obradov. Najskôr sa s ním v piatok v paláci Žofín v Prahe mohla rozlúčiť verejnosť. Deň nato sa konal pohreb so štátnymi poctami v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade. Zúčastnili sa ho vybraní jedinci, ale verejnosť ho mala možnosť sledovať.

Aj pozostalí po Libuške Šafránkovej dali fanúšikom príležitosť sa s ňou rozlúčiť. Verejná rozlúčka sa konala v piatok 25. júna. Po nej bola zádušná omša za prítomností blízkych a priateľov. Tiež bol ale obrad premietaný pre verejnosť. O týždeň neskôr sa konal súkromný pohreb predstaviteľky legendárnej Popolušky v úzkom rodinnom kruhu.