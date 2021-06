ROZVOD! Markizáčka priznala krach vzťahu: S manželom sú od seba už 10 mesiacov!

BRATISLAVA - Vyzeralo to tak, že krízu zažehnali, ale... Opak je pravdou! Nikola Ďuriš (30) sa do povedomia verejnosti dostala ešte v roku 2012, kedy na obrazovkách Markízy hviezdila v reality šou Farma ešte ako Nikola Komorová. Odvtedy sa stihla vydať a porodiť dve deti. Bohužiaľ sen o šťastnej rodinke sa jej po 5 rokoch rozplynul. Priznala krach vzťahu, aj prebiehajúci rozvod. S manželom nie sú spolu už 10 mesiacov!

O tom, že vo vzťahu Nikoly Ďuriš a jej manžela nie je všetko v poriadku, sme na Topkách písali už koncom októbra. Vtedy sa exfarmárka na svojom Instagrame po prvýkrát rozhovorila o rozvode. No pred pár mesiacmi sa zdalo, že dvojica krízu zažehnala a 5-ročný vzťah zachránila.

No dnes je už jasné, že hoci spolu bez komfliktov vychádzajú, pár v skutočnosti už netvoria. A poriadne dlhú dobu. „Už spolu netvoríme pár presne 10 mesiacov,“ dozvedeli sme sa od Nikoly. Problémy v manželstve mali však Ďurišovci podstatne dlhšie.

„Naše manželstvo prestalo fungovať asi cca 2 roky dozadu, stále som si nejako neuvedomovali, že sme v štádiu, kedy by sme to mali začať riešiť, že to krachuje a tak sme to ťahali ďalší rok, tieto dva roky posledné boli ako na húsenkovej dráhe - hore a potom zase dole, až sme sa odcudzili,“ priznala Nikola s tým, že zrazu ich vzťah ochladol.

Exfarmárka Komorová po štyroch rokoch opäť sama: ROZVOD s otcom jej dvoch detí!

„Minulý rok v auguste sa naša lovestory skončila. Každý sme zrazu mali odlišné názory, každý svoj cieľ, svoju cestu a nejako sme prišli k rozhodnutiu, že tadeto cesta nevedie a že je na čase ukončiť to skôr, ako sa zabijeme vnútorne (citovo), psychicky, ale aj fyzicky,“ povedala pre Topky.sk so smiechom.

Jej manžel si na krátky čas dokonca našiel priateľku. A to bola posledná bodka. „Odlúčenie a zrazu odsťahovanie sa zo spoločného bytu bol definitívny koniec,“ priznala Nikola. Pre ktorú bol prvý mesiac po odchode manžela veľmi ťažký. Rovnako tak pre ich deti. Dlho však smútiť nemohla, musela sa postaviť na vlastné nohy.

Nikola a jej manžel Filip sú od seba už 10 mesiacov. Čakajú na rozvod. Zdroj: Archív N.Ď.

Vtedy sa začala venovať fitnessu a trénovaniu. „Nič iné mi nezostávalo, len aby som začala znova, nebolo čas plakať do vankúša, mám dve deti a tie som musela chrániť, nechcela som, aby videli, ako ich mama sa trápi a je smutná. Čiže za krátky čas som sa stala opäť silnou,“ prízvukovala exfarmárka, ktorej chvíľu trvalo, kým dokázala s ex normálne komunikovať, no dnes - aj kvôli deťom - spolu vychádzaju bez problémov.

Obrat v živote sexice z Markízy: ROZVOD sa nekoná... S manželom sú opäť spolu!

Manželia majú dokonca vytýčené aj pojednávanie o ich rozvode. Malo by byť približne o mesiac. „Už je to 10 mesiacov, čo sa to ťahá,“ prezradila nám Nikola, ktorá má vo veci svojich detí jasno - určite ich chce mať pri sebe, no jej bývalý s nimi môže byť kedykoľvek bude chcieť. „Deti potrebujú otca rovnako ako matku, kedykoľvek príde, vtedy ich dostane. Nie som typ matky, ktorá bude robiť naschvál a nebude deti dávať otcovi,“ opísala svoj postoj.

Dokonca priznala, že v jej živote je už aj nový muž. Zatiaľ to však nie je natoľko vážny vzťah, aby o ňom verejne hovorila. „Či v mojom živote niekto je? Aj áno, zatiaľ to nechávam otvorené a idem na to veľmi pomaličky. Nie som z tých, čo vydržia byť dlho samé, aj ja potrebujem lásku a oporu. Takže niekto tu je, ale nechávam tomu voľbý priebeh, ako sa nám to vykryštalizuje,“ dodala pani Ďuriš, ktorá ňou zostane aj po rozvode, vracať sa k dievčenskému menu nechce najmä kvôli deťom.