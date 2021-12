Markizáčka po 15 mesiacoch: Konečne ROZVEDENÁ… Ale s EX-om strávi Vianoce!

BRATISLAVA - Po 15 mesiacoch je KONIEC! Na jeseň minulého roka sme na Topkách informovali o problémoch vo vzťahu Nikoly Ďuriš Komorovej a jej manžela Filipa Ďuriša. Dvojica podala žiadosť o rozvod. A hoci to časom vyzeralo, že dvojica krízu zažehnala, manželstvo sa už zachrániť nedalo. Súd sa vliekol viac ako rok, no konečne rozhodol!

Nikola Ďuriš sa do povedomia verejnosti dostala ešte v roku 2012, kedy zahviezdila na obrazovkách televízie Markíza ako jedna zo súťažiacich druhej série reality šou Farma. Vtedy sa ešte predstavovala ako Nikola Komorová. Odvtedy sa však stihla vydať a porodiť dve deti. Sen o šťastnej rodinke sa však po piatich rokoch rozpadol.

Pred 15 mesiacmi fitness trénerka požiadala o rozvod a po dlhých doťahovačkách v utorok súd konečne rozhodol. A našťastie k spokojnosti Nikoly aj jej exmanžela Filipa Ďuriša. „Dopadlo to, myslím, super, dohodli sme sa predom na všetkom, čo sa týka našich detí, čiže rozvod prebehol hladko a s úsmevom na tvári. Detičky zostali u mňa, samozrejme a styk s nimi má otec neobmedzený,“ prezradila pre Topky.sk opäť slobodná exmarkizáčka.

S bývalým mala po rozchode striedavo dobré a komplikované vzťahy. No ako mesiace plynú, aj vzťah bývalých manželov sa napravil. A dnes je lepší, ako kedykoľvek predtým. „Som šťastná, že z nás emócie opadli a rozumieme si perfektne, s deťmi trávime čas, keď môžeme obaja a nám to vychádza,“ prekvapuje čerstvo rozvedená Nikola.

Nikola Ďuriš Komorová má s exmanželom 2 deti. Zdroj: Archív N.Ď.

Rodinka si dokonca nedávno vychutnávala spoločnú idylku na chate v Zázrivej. A plánuje tak stráviť aj blížiace sa sviatky. „Vianoce budeme tráviť všetci spolu na chalupe,“ priznala. „Mám pocit, že sme konečne našli spoločnú reč a mám pocit, že je to lepšie ako v manželskom zväzku. Sranda, asi sme sa museli na to rozviesť,“ smeje sa bývalá farmárka a svojho bývalého si nevie vynachváliť.

Minimálne, čo sa týka jeho starostlivosti o deti. „Filip sa príkladne stará a to je to, čo mňa robí šťastnou, že sa nám podarilo po tom všetkom takto zladiť,“ dodala. A to je základ - dokázať spolu aj po rozvode vychádzať natoľko, aby to nijako nezasahovalo deti. Klobúk dole!

Nikola Ďuriš Komorová je opäť slobodnou ženou. V utorok ju súd po 15 mesiacoch rozviedol s Filipom Ďurišom. Zdroj: Archív N.Ď.