Takáto nevesta ešte na Markíze nebola: Veľký plač... Nepáči sa jej ženích, svadobná cesta a zhodila aj jeho dar!

S Petrou to bude mať ženích ešte poriadne veselé. Už od samého začiatku Svadby má 24-ročná učiteľka so všetkým problém. U českých susedov jej fanúšikovia šou dokonca dali prezývku "netýkavka" a mnohí z nich ju doslova nevedeli vystáť. Ľúto im bolo najmä ženícha Reného, no a práve vo včerajšej epizóde sa ukázalo, aký je dôvod.

Hoci nevesta tvrdila, že na vzhľade jej nezáleží, otvorene priznala, že jej televízny manžel nesedí, hoci sa ešte nestihli ani porozprávať. A potom prišlo k scéne, kde si takmer vyplakala oči a smútila, že "toto nechcela". Naopak, 28-ročný tréner bol svojou polovičkou už od prvého momentu nadšený, čo ho zrejme prešlo, len čo mali chvíľku pre seba a pani manželka bola úplne vlažná.

Petra sa po obrade rozplakala, ženích sa jej nepáči:

Keď "Pepa" doplakala, René za ňou prišiel, aby sa mohli aspoň na pár minút porozprávať mimo ruchu svadobných hostí. Reč prišla aj na dary, ktoré si poslali pred svadbou. Tréner daroval svojej televíznej neveste svoju obľúbenú knihu. Keď sa jej spýtal, čo na ňu hovorí, prišla ďalšia studená sprcha.

Petre sa ženích nepozdával, na nôtu jej nezahral ani výberom svadobného daru. Zdroj: TV Markíza

Temperamentná Češka mu hneď bez obalu oznámila, že knihy nečíta. „Úprimne, ja knihy nečítam. Keď som si chcela prečítať knihu, vždy som pri tom zaspala. Pri maturite som musela čítať a odvtedy to nemám rada. Takže nečítam. Iba audio-knižky. Tak som bola na vážkach, že čo si mám myslieť,” povedala Renému, ktorý sa následne za svoj dar ospravedlnil s tým, že dúfa, že ju nesklamal.

Ženícha Reného českí diváci vo veľkom ľutovali. Zdroj: TV Markíza

Petra ho síce upokojila, že sa nič nedeje, no netrvalo dlho a prišlo k ďalšiemu ofrflaniu. Po svadobných šatách, ženíchovi a darčeku sa jej nepáčila ani svadobná cesta. Dvojica totiž dostala zájazd do slovinských hôr, kde mali vybavené aj raftovanie. „Ja som na raftoch bola a nie je to moja parketa, takže...” zamýšľala sa sucho a sám René to potom okomentoval s tým, že to vyzerá tak, že je omnoho nadšenejší.

No a ako ich dovolenka dopadne? To sa dozvieme už budúci piatok na obrazovkách televízie Markíza!