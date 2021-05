Miesto, kde zomrel Julo Viršík (†56): FOTO Vychýrená oblasť... Toto boli jeho promi susedia!

MALÉ LEVÁRE - V stredu večer Slovensko zasiahla správa o náhlej smrti 56-ročného rádiového spíkra Jula Viršíka. Bývalého porotcu našli ležať bez známok života na jeho chate v Malých Levároch. Práve tam trávil každú svoju voľnú chvíľku. A nielen on... Mal kopec prominentných susedov!

V stredu v podvečerných hodinách zasiahla Slovensko správa o smrti známeho rádiového spíkra Jula Viršíka. Bývalý porotca speváckej šou SuperStar nebral svojim blízkym telefón a o niekoľko minút neskôr ho už, bohužiaľ, našli mŕtveho. Podľa prvotných informácií mu pravdepodobne zlyhalo srdce.

V osudné chvíle sa Viršík nachádzal na svojej chate v Malých Levároch na Záhorí. Vkusne prerobený domček s bazénom si užíval od roku 2008 a spolu s manželkou tu trávil každú voľnú chvíľu. Veď napokon do prírody aj do práce to mal prakticky na skok - chalupa je totiž len 40 kilometrov od Bratislavy.

Julo Viršík vlastnil chatu v Malých Levároch od roku 2008. Zdroj: Instagram J.V.

Julo Viršík si voľné chvíle užíval na chate v obci Malé Leváre. Zdroj: Ján Zemiar

Julo Viršík vlastnil v Malých Levároch vkusne prerobený domček s bazénom na záhrade. Zdroj: Ján Zemiar

A dokonca mal aj veľa prominentných susedov. Okrem spíkra učarovali Malé Leváre aj zabávačovi Petrovi Marcinovi, ktorý má víkendový domček v súkromnom areáli s jazierkom, hneď oproti nemu oddychujú vo vlastnom aj bratia Pčolinskí - poslanec Peter a šéf SIS Vladimír.

Polovičnou vlastníčkou nehnuteľnosti v Malých Levároch je aj exministerka spravodlivosti Katarína Tóthová a v minulosti tu víkendoval dokonca aj bývalý premiér Róbert Fico. V roku 2019 sa však domčeka na brehu vodnej nádrže Rudava zbavil.