Hrozivé zranenie slovenskej speváčky: Zlomila si panvu... Konečne robí prvé kroky!

BRATISLAVA - Približne dva týždne sa tvárila, že sa nič vážne nedeje, no napokon vyšla s pravdou von. Reč je o speváčke Veronike "Ronie" Adamičkovej, ktorá sa zostavuje z nepríjemnej nehody. A mohla skončiť naozaj katastrofálne...

Ronie priznala, že už niekoľko dní leží v posteli, kde si lieči dve zlomeniny. K nehode ju doviedla jazda na longboarde. „Dva týždne dozadu som v rýchlosi 40km/h zletela z longboardu na betón a zlomila si dve kosti v panve,” priznala pravdu umelkyňa, keď sa jej fanúšikovia na Instagrame vypytovali, čo sa jej stalo.

O úraze totiž najprv veľmi hovoriť nechcela. „Už sa to ale aj tak dosť rozšírilo, každopádne som v pohode, ležím a nechávam telo, nech robí zázraky,” uviedla speváčka, ktorá podľa všetkého až doteraz nemohla chodiť. „Pomaly rehabilitujem, robím prvé krôčiky. Verím, že o pár týždňov som zas fit a všetko bude zrastené, ako má byť,” napísala otvorene Ronie.

Ronie si zlomila panvové kosti. Aktuálne začala konečne robiť prvé kroky. Zdroj: Instagram

Počas najbližšieho obdobia sa však s aktívnym pohybom môže rozlúčiť. „Musím pár týždňov ležať na chrbte a nechať to zrásť. Keď tak, pošlite mi nejakú liečivú energiu,” odkázala svojim fanúšikom usmievavá hudobníčka, no a my jej, samozrejme, prajeme skoré uzdravenie!