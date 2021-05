Šokujúca spoveď Nedvědovho syna: Odkryl pravú tvár legendy!

Na topkách sme vás informovali, že Františka Nedvěda sužuje podlomené zdravie. Začiatkom minulého roka podstúpil 5-hodinovú operáciu srdca. Koncom toho istého roka priznal, že bojuje s rakovinou. A aby toho nebolo málo, neobišiel ho ani koronavírus.

Hneď po chemoterapiách KORONAVÍRUS: Najhoršie obdobie českého hudobníka!

Ani vážne zdravotné ťažkosti neboli dostatočným dôvodom na to, aby si rozhádaní bratia k sebe našli opäť cestu a zmierili sa. Podľa medializovaných informácii má vážne komplikácie aj starší z bratov - Jan. Ten vraj má strach z ľudí a stráca sluch.

Jeho syn Jan, s ktorým už zhruba osem rokov spolu nekomunikujú, by mu rád podal pomocnú ruku. Avšak ktovie, ako slávny otec bude reagovať na rozhovor, ktorý v týchto dňoch poskytol Blesku.

Jan sa okrem iného posťažoval, že v porovnaní so strýkom Františkom jeho otec nikdy nevedel podporiť svojich najbližších. „Keď som postavil úspešnú a fungujúcu firmu, autoservis, tak sa tam ani nebol pozrieť, ani sa o tom nechcel rozprávať, jednoducho ho to vôbec nezaujímalo. A to je pre syna strašne smutné. Veď každý syn chce otcovi dokázať, že nie je na nič, že niećo dokáže, že je znalý vo svojom odbore. A keď sa syn stretne s takým ignorantstvom, vedie to k rôznym psychickým problémom,” uviedol syn legendárneho Nedvěda.

S horkosťou spomína aj na obdobie detstva. „Stále hovoril, že ho národ potrebuje. že Boh mu dal dar umenia a musí ho využiť, takže nemá čas sa s deťmi tak často hrať. Jeho cholerické záchvaty, či krik a rev nám do vienka pokojný a vyrovnaný psychický život práve nedali. Život s ním nebol jednoduchý,” dodáva Jan, ktorý s otcom svojho času koncertoval a vystupoval.

Dnes veľmi túži po tom, aby sa spolu opäť vrátili na pódiá. Slávnemu otcovi chce dať spraviť zuby, kúpiť kvalitné načúvacie prístroje a hlavne sa pomeriť. Nuž, plány sú to smelé. Či sa mu to však podarí, je otázne...

