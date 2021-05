Jopova EX po ROZVODE s moderátorom: Porodila dieťa inému Slovákovi!

Exmanželka moderátora Jozefa Jopa Poláčka porodila dieťa novému partnerovi.

Zdroj: G.L.

BRATISLAVA - Len nedávno sme na Topkách informovali, že Jozef Jopo Poláček má po rozvode s kubánskou manželkou Glendou López už nový život. Aktuálne čaká už druhé dieťa so svojou novou exotickou partnerkou. No aj jeho ex sa teší spokojnému partnerskému životu. V nedeľu porodila dieťa a... Otcom je opäť Slovák!