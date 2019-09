Jopova manželka otvorene o ROZCHODE: TOTO je dôvod, prečo s ním už nežijem!

BRATISLAVA/HAVANA - Známy slovenský moderátor Jozef Jopo Poláček (46) a Glenda López (29) netvoria pár už niekoľko rokov. Doposiaľ však dvojica na túto tému s médiami vôbec nekomunikovala. No aktuálne čokoládová kráska urobila výnimku a prehovorila o dôvodoch, prečo už so známym Slovákom nežije.

Prehovorila pre týždenník Šarm. „S Jozefom sme sa stretli v roku 2011. Na tretí deň ma požiadal o ruku, o mesiac som bola tehotná. Všetko išlo super rýchlo, bola som do neho bláznivo zamilovaná. On bol šialene zamilovaný do mňa,“ zaspomínala si Kubánka, no potom vyložila karty na stôl.

„Ale... My sme už len veľmi dobrí priatelia, on má svoj biznis na Kube. Bol tam väčšinu času a boli sme od seba odlúčení. Po pár rokoch sme si teda povedali, fajn, ty maj svoj súkromný život tam, ja budem mať svoj súkromný život na Slovensku. Budeme to nejako kombinovať,“ priznala dôvod rozchodu Glenda.

Napriek tomu však rozvedení stále nie sú. „Je tu nás syn, ktorý je šťastný, keď je s nami obomi. Sme rodina, rodičia a vždy sa dohodneme, porozprávame, ako veci urobíme tak, aby boli čo najlepšie pre nášho syna,“ ozrejmila dôvody López, ktorá vraj s Jopom stále dobre vychádza.

Aktuálne má Glenda nového partnera, s ktorým tvorí pár už niekoľko mesiacov. Je ním urastený mladík zo Senca Ján. Dvojicu vídať spolu v uliciach mesta a svojou láskou sa netaja ani na sociálnych sieťach. No ani Jopo vraj nie je na Kube sám. „Mám priateľa. Jozef, ktorý ho pozná, má zase svoj život na Kube. Sme s tým v pohode,“ uzavrela Kubánka.

Aktuálne Glenda López tvorí pár s týmto urasteným mužom zo Senca. Zdroj: Facebook J.K.

O rozchode Jozefa Jopa Poláčka a jeho kubánskej manželky Glendy López sme písali už pred tromi rokmi. Vtedy sa známy Slovák na túto tému vyjadroval tajomne a nič napriamo nepotvrdil. „Krízy boli, sú a asi aj budú, ale vychádzame spolu,“ povedal nám vtedy bývalý moderátor.

Neskôr však už tieto správy potvrdzovali fotky na profile čokoládovej krásky. Tá sa totiž začiatkom roka 2018 už ukazovala v spločnosti iného muža a vyznávala mu lásku. Pritom ešte ani jeden z manželov otvorene neprehovoril o tom, že by už netvorili pár. Až doteraz...