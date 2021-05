Moderátor Jopo po rozchode s exotickou Glendou: FOTO Druhé dieťa s inou ženou... A tretie na ceste!

BRATISLAVA - Už od roku 2017 sa šuškalo o tom, že medzi bývalým moderátorom Jozefom "Jopom" Poláčkom a jeho manželkou Glendou to úplne neklape. Exotická kráska neskôr priznala, že hoci majú spoločného syna, ich city sa zmenili na viac kamarátske než romantické, a to je dôvodom, prečo "išli od seba"...

Manželia vraj dokonca už ani manželmi nie sú. Hoci bolo zrejmé, že sa budú rozvádzať, stále sa to akosi naťahovalo. Posledné komplikácie spôsobila korona, no podľa našich informácií už majú rozvod za sebou. A to ani zďaleka nie je všetko. Jopo už má totiž aj novú partnerku. Matku svojho syna nahradil ďalšou čokoládovou kráskou. Dvojica má dokonca už aj spoločné dieťa a z moderátora sa tak stal už dvojnásobný otec.

Takto vyzerá Jopova partnerka Elizabeth a ich dcérka. Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

Prezradil ho príspevok na Instagrame, ktorý zverejnil pri príležitosti Dňa matiek. Neuctil si iba svoju mamu, no aj Glendu a takisto i nejakú Elizabeth. No a keď sme sa preklikli na jej profil, bolo zrejmé, že ide o Jopovu novú lásku. Teda, evidentne nie až takú novú. Majú totiž spoločnú dcérku, ktorá ani zďaleka už nevyzerá ako bábätko - radostnú novinku sa im teda podarilo celkom dlho tajiť. „Môj život na jednej fotke,” napísala k ich spoločnej snímke.

Do rodiny onedlho pribudne ďalšie bábätko Zdroj: Instagram

No a aby toho nebolo málo, na Elizabethinom Instagrame sa najnovšie objavil aj ďalší zaujímavý záber. Tmavovláska na svojom profile zverejnila fotografiu pozitívneho tehotenského testu. Párik má teda ďalšiu novinku. Onedlho sa nebudú tešiť len zo spoločnej dcérky, ale už i z druhého bábätka.

My im obom srdečne gratulujeme a prajeme najmä veľa zdravia!