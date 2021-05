Markizácka svadba šokuje divákov: Videli sa prvýkrát a... Jazyky až v krku, nevedeli sa zastaviť!

BRATISLAVA - Už dnes večer nás čaká ďalšia epizóda Svadby na prvý pohľad, kde sú v hlavnej úlohe české páry. Kým medzi prvým to zatiaľ vyzerá celkom rozpačito, o tom nasledujúcom sa to povedať nedá. Prvýkrát sa videli až pred oltárom ale... Hneď sa na seba vrhli!

Vyzerá to tak, že diváci sa majú na čo tešiť a medzi týmito dvomi to bude naozaj veselé! Odborníci v Česku dali dokopy dvojicu, ktorá si sadla hneď na prvú. Už pri prvom pohľade na Štěpánku bolo človeku jasné, že s touto ženou sa žiadny chlap nudiť nebude. Potetovaná manažérka má 31 rokov, je poriadny extrovert a presne vie, čo chce.

Čo sa týka muža, najdôležitejšie pre ňu je to, aby bol na rovnakej vlne ako ona a na vzhľad si vraj veľmi nepotrpí. Za sebou má totiž veľmi nešťastný vzťah, ktorý dopadol katastrofálne. „Mala som štyri roky priateľa. Ale bolo to psycho. Bol veľmi žiarlivý, zakazoval mi nosiť šaty, nemohla som nikam chodiť, všetci moji kamaráti boli zlí. Teraz by som rada normálneho, verného chlapa. Sympaťáka, čo s ním bude sranda," vysvetlila tmavovláska.

Medzi Štěpánkou a Pavlom okamžite zapracovala vzájomná chémia Zdroj: TV Markíza

A práve preto k nej v rámci experimentu priradili 38-ročného kuchára Pavla, ktorý už dlhší čas pôsobil v zahraničí. Hovorí o sebe, že veľmi otvorený, dobrosrdečný a takisto aj blázon, preto túži po akčnej žene. Kvôli svojej bucľatej postave a vlastným humorným poznámkam si síce vyslúžil prezývku Shrek, no českí diváci si tento pár zamilovali. Chémia medzi nimi totiž začala fungovať v podstate okamžite.

V momente, kedy sa nevesta objavila pred oltárom, boli obaja rozjarení a nešetrili úsmevmi. Nikoho neprekvapilo, že padlo áno, no a potom prišiel na rad prvý manželský bozk. A nevesta so ženíchom sa veru vôbec "neokúňali". Takúto horúcu bozkávačku hneď v úvode ste ešte v tejto šou nevideli. Ako to vyzeralo si môžete pozrieť vo videu vyššie!