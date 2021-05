Speváčka Katka Koščová ukázala sestru: Brutálna podoba... To je ale kočka!

BRATISLAVA - Katku Koščovú verejnosti netreba veľmi predstavovať. Historicky prvá víťazka slovenskej verzie Superstar sa muzke venuje dodnes a hudobná kariéra nezapadla prachom, hoci si vyhranila svojský štýl. Menej známa je však jej sestra Veronika, a to aj napriek tomu, že sa sem-tam ako mihne ako herečka, napríklad aj v televíznych seriáloch.

Najnovšie sa však dievčatá pred kamerami objavili spolu. Boli totiž pozvané do šou Záhady tela, kde súťažili "proti" Adamovi Ďuricovi a Lukášovi Adamcovi. No a pri bližšom pohľade na obe dámy vedľa seba bolo až neuveriteľné, ako veľmi sa podobajú. A to aj napriek tomu, majú úplne iné postavy a takisto a farbu vlasov.

Mimochodom, Katka na svoju mladšiu sestru aj čo to nabonzovala. Vraj je úplne dengľavá, čo ju raz doviedlo k tomu, že si nevedomky spôsobila zranenie, po ktorom mala zakrvácanú celú hlavu. A vôbec o tom netušila!

Viac sa dozviete vo videu vyššie, šou Záhady tela si môžete pozrieť už dnes o 20:30 na obrazovkách RTVS!