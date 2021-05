Tina ukázala svoju mladšiu sestru z Afriky: FOTO Wau, tá je nádherná!

BRATISLAVA - Už dlho sa vie o tom, že speváčka Tina má biologickú rodinu v ďalekej Afrike. Pred pár rokmi tam exotická umelkyňa dokonca vycestovala, aby sa so svojimi príbuznými mohla stretnúť. Už vtedy na jej Instagram pribudlo zopár fotografií, no teraz ukázala, ako vyzerá jej sestra.

Tina pochádza z Rovíkovej Guinei a to je aj miesto, kde jej rodina stále žije. Jej ocino sa volá Tino Obama. „Do roku 2001 bol jediným chirurgom v regióne, často robieval aj 24-hodinovky, keďže iná možnosť nebola. Od roku 2003 sa stal na dlhé roky ministrom zdravotníctva v Rovníkovej Guinei. Život zariadil, že sme žili a rástli oddelene a to je úplne v poriadku," uviedla vtedy speváčka.

Najnovšie ukázala aj aktuálnu FOTO svojej sestry. Nikoho neprekvapí, že ide o čokoladóvú krásku a so speváčkou majú spoločné rysy. Tina však hovorí, že jej sestra sa podľa fotografií z detstva podobala na jej dcéru Aničku, ktorú má s raperom Separom. ,,Chápete to, že toto je moja sestra? Luv ya! Inak, keď bola malá, bola to Aničkina dvojníčka,” napísala nadšená umelkyňa a pripojila aj záber, ako vyzerá teraz. Wau, tá je nádherná!