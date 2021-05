Vlhová absolvovala tréningy na bicích: VIDEO Sadla za ne a... Ehm.

Človek by si teda povedal, že naša športová hviezda je už za týmto hudobným nástrojom celkom "doma". Nedávno však prijala pozvanie do šou Zlaté časy, no a moderátorke Elene Vacvalovej to nedalo. Keď začala o tejto téme rozprávať, vyzvala Petru, aby sa predviedla a ukázala, čo za bicími dokáže. Lyžiarka síce neodmietla, no keď začala...

Pozrite sa sami vo videu nižšie! Celú epizódu relácie Zlaté časy si môžete pozrieť už zajtra o 20:30 na Jednotke.