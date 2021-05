Markizácki diváci zúria: Televízia ich TÝMTO vytočila do vývrtky!

Lídrom 8-člennej skupiny sa stala Barbora Piešová, ktorá má na svojom konte 249 bodov. Za ňou sa umiestnila Evelyn s 229 bodmi, štvoricu uzatvorili Dušan Cinkota (208) a Martin Klinčúch (207). Týchto umelcov teda nasledujúcu nedeľu čakajú ich posledné súťažné vystúpenia a po nich sa dozvieme meno víťaza celej série šou.

Ibaže keď televízia Markíza na svojom Facebooku zverejnila mená semifinalistov, diváci sa začali búriť. Snáď každý druhý komentár sa niesol v znení, že do štvorice mala postúpiť herečka Kristína Madarová, ktorá je podľa divákov najlepším imitátorom celej série. Fanúšikovia šou hovoria, že za svoje profesionálne výkony a skvelé napodobňovanie si rozhodne zaslúžila ísť ďalej.

„Kristína je výborná každé kolo, len hodnotenie porotcov je zlé,” hnevala sa pani Iveta. „Kristínka Madarová bola vynikajúca nielen hlasovo a herecky, ale aj tanečne, zároveň pobavila a nebrala to príliš vážne. A to, že nepostúpila ani do prvej štvorky, čo v jej prípade mala byť samozrejmosť, je dobrý trapas,” myslí si zas Jana.

Táto štvorica o týždeň zabojuje o titul víťaza šou Tvoja tvár znie povedome. Zdroj: Tv Markíza

Divákov rozhnevalo, že do finále nepostúpila herečka Kristína Madarová Zdroj: TV Markíza

Herečka dokonca podľa mnohých ašpirovala na titul celkovej víťazky šou. „Že Kristína NIE JE v top 4 je dosť na hlavu. 100% víťazka celej série. Trapas,” hromžia nahnevaní diváci, ktorí sa v podpore herečky doslova predbiehali. Ako to však už býva, body skrátka nepustia a v tomto mala, žiaľ, Madarová smolu. Kto sa stane víťazom, sa dozvieme už o týždeň, Kristínu si však diváci užijú aspoň ako nesúťažné číslo.