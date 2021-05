Veľké FINÁLE šou Tvoja tvár znie povedome: Víťazom sa stal/a... Všetci plakali!

BRATISLAVA - Obľúbená markizácka šou Tvoja tvár znie povedome v nedeľu večer vyvrcholila veľkým finále. Dlhých 10 týždňov sa známi Slováci prezliekali za svetové spevácke hviezdy a porotcovia im za to udeľovali body. No a včera sa o všetkom rozhodlo. TOTO je absolútny víťaz a... Všetci plakali!

VIDEO: Počas finále sa účinkujúcim prihovorila aj porotkyňa na materskej Zuzana Kubovčíková Šebová

Osem známych Slovákov sa predstavilo dokopy v desiatich súťažných kolách šou Tvoja tvár znie povedome, počas ktorých sa prezliekali na svetové spevácke hviezdy. Počas týchto večerov im porotca, ale aj kolegovia, udeľovali body, ktoré sa postupne sčítavali. Včera Markíza odvysielala poslednú časť...

Ešte predtým, ako sa všetci dozvedeli meno víťaza, si však mohli vychutnať 6 vystúpení - štyri súťažné a dva nesúťažné duety. O titul kráľa projektu Tvoja tvár znie povedome totiž bojovali už iba štyria účinkujúci s najvyšším počtom bodov - Eva Evelyn Kramerová, Dušan Cinkota, Barbora Piešová a Martin Klinčúch.

Títo sa tak predstavili v samostatných vystúpeniach, no a zvyšní vytvorili dvojice. Fero Joke a Kristína Madarová sa predviedli ako Elton John a RuPaul v duete Don't Go Breaking My Heart. No a Zuzana Belohorcová sa spojila s Braňom Mosným a v prezlečení za Kylie Minogue a Nicka Cavea si strihli baladu Where the Wild Roses Grow.

Fero Joke a Kristína Madarová ako Elton John a RuPaul v duete Don't Go Breaking My Heart

Braňo Mosný a Zuzana Belohorcová ako Nick Cave a Kylie Minogue a pieseň Where the Wild Roses Grow

Mnohých však oveľa viac zaujímali čísla tých, ktorým išlo o titul víťaza. Ako prvá sa predstavila Barbora Piešová. Na finálový večer si zvolila Whitney Houston a pieseň Queen of the Nigh. Dušan Cinkota sa zas predstavil ako Meryl Streep vo filme s rovnomenným názvom Queen of the Night.

Barbora Piešová ako Whitney Houston

Dušan Cinkota ako Meryl Streep

Najmladší súťažiaci Martin Klinčúch stavil na hip-hop a za pomoci choreografa Miňa Kereša a hlasovej koučky Janky Daňovej sa predviedol ako Marky Mark and the Funky Bunch s piesňou Good Vibrations. A záverečnoým súťažným vystúpením bolo číslo od Evy Evelyn Kramerovej, ktorá sa zahrala na Madonnu a zaspievala rovno dve piesne - Vogue a Give Me All Your Luvin.

Martin Klinčúch, Miňo Kereš a Janka Daňová ako Marky mark and the Funky Bunch

Eva Evelyn Kramerová ako Madonna

V poslednom tajnom hlasovaní sa však o všetkom rozhodlo a víťazom šiestej série šou Tvoja tvár znie povedome sa stal Martin Klinčúch. Výhru 3000 eur venoval neziskovej organizácii Svetielko pomoci, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom v domácom prostredí na východnom Slovensku.

Výsledok ho však tak dojal, že cez plač nedokázal rozprávať. „Ja by som chcel aj niečo povedať, ale ja to teraz neviem. Ja by som sa chcel všetkým poďakovať - mojim kolegom, porote, divákom, maskérom, kostymérom, všetkým tanečníkom, bol to neuveriteľný zážitok a budem si to pamätať do konca života. Ďakujem,“ ledva zo seba dostal čerstvý víťaz.

Nebol však jediný. Slzy nedokázali potlačiť ani Dušan Cinkota či porotkyňa Lujza Garajová Schrameková. No niet divu, všetci s projektom žili denno-denne viac ako 2 mesiace, a tak sa pre nich končí jedna veľmi zaujímavá a zábavná etapa.

Takto sa umiestnili zvyšní traja najlepší účinkujúci 6. série Tváre:

2. miesto - Eva Evelyn Kramerová

3. miesto - Barbora Piešová

4. miesto - Dušan Cinkota

