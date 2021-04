Dobojované! KONIEC markizáckej Tváre: Belohorcová odletela do Španielska!

MARBELLA - Na obrazovkách televízie Markíza je šou Tvoja tvár znie povedome aktuálne v plnom prúde. V nedeľu sa do vysielania dostane 8. epizóda z celkových desiatich. No šou sa zjavne už dotočila a účinkujúci majú za sebou už aj veľké finále. Zuzana Belohorcová (45) sa totiž v týchto dňoch zbalila a odletela naspäť do Španielska!

Druhý májový víkend by markizácka šou Tvoja tvár znie povedome mala vyvrcholiť veľkým finále, v ktorom sa diváci dozvedia meno celkového víťaza projektu. Uplynulý víkend si fanúšikovia na svojich obrazovkách mali možnosť pozrieť už siedmu epizódu. No a to bol zjavne aj posledný týždeň, kedy sa obľúbená šou natáčala.

Zuzana Belohorcová sa totiž na svojom Instagrame pochválila, že to na Slovensku zabalila a odletela späť do Španielska. Pochválila sa niekoľkými zábermi z letiska aj z cesty lietadlom. No a nechýbalo ani dojemné zvítanie s rodinkou. „Keď prídete po vyše troch mesiacoch domkov a čakajú vás tí najbližší. Už som sa nevedela dočkať, lásky. Ďakujem za také krásne privítanie,“ napísala k videu z privítania Zuzana.

A nezabudla poďakovať rodine a priateľom, ktorí im v náročnom období pomohli. „Deťúrence som vystískala a manžela vystískam až na Tenerife, ktorý je už tam, aby pre nás všetko zariadil a zabýval naše nové miesto pre život,“ prezradila Belohorcová, ktorú čakajú ďalšie náročné dni. Po návrate zo Slovenska si totiž nedopraje oddych, ale musí sa pripraviť na ďalšie sťahovanie.