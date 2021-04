Poplach v markizáckej šou: POŽIAR na pódiu… Súťažiaci v šoku, museli zasahovať hasiči!

V zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome ide do tuhého. Už o dve epizódy sa diváci dočkajú veľkého finále, v ktorom sa dozvedia meno absolútneho víťaza projektu. Ten sa určí na základe bodového stavu za všetky epizódy. A zatiaľ stále nie je o ničom rozhodnuté... Súťažiaci sa preto snažia, aby porotu zaujali čo najviac.

No zabávač František Košarišťan alias Fero Joke to svojím vystúpením až prehnal. Stvárňoval totiž zosnulého českého speváka Dana Nekonečného, ktorý je známy svojou veľkolepou šou. A tú sa snažil napodobniť aj známy Slovák. Obliekol si výrazné oblečenie, na pódium doniesol plyšové zvieratá aj pyrotechniku... No a práve v tomto bode nastal problém!

Za Ferom Jokeom horela umelá palma, ktorá sa chytila od ohňovej šou. Zdroj: Tv Markíza

Od ohňovej šou sa totiž chytila umelá palma a priamo na javisku vznikol požiar. Ako prvý si to pri standing ovations všimol Mário Kuly Kollár. „Horí palma, horí palma... Horí palma, hasič. Už horí hore!“ opakoval porotca. Zaujímavosťou je, že Fero si horiacu rekvizitu všimol až v momente, keď sa na pódium vybrali technici, ktorí ju likvidovali. Našťastie sa od nej nič iné nechytilo.

Zdroj: Tv Markíza

Horiacu rekvizitu z pódia okamžite odstraňovali technici zo štábu. Zdroj: Tv Markíza

Víťazom ôsmeho kola sa napokon stal Dušan Cinkota, ktorý počas večera stvárňoval českého speváka Michala Tučného. Výhru 1000 eur venoval Nadácii DEDO, ktorá už 23 rokov pomáha rodinám a deťom v núdzi. Gratulujeme!

Takto to bude vyzerať v 9. kole:

Fero Joke - Dan Nekonečný, nabudúce Mr. Trololo

Zdroj: Tv Markíza

Braňo Mosný - Bono & Mary J. Blige, nabudúce Anastacia & Céline Dion

Zdroj: Tv Markíza

Martin Klinčúch - Justin Bieber, nabudúce Netta

Zdroj: Tv Markíza

Zuzana Belohorcová - Pitbull a Christina Aguilera, nabudúce Dua Lipa

Zdroj: Tv Markíza

Kristína Madarová - Elvis Presley, nabudúce Rihanna

Zdroj: Tv Markíza

Eva Evelyn Kramerová - Marilyn Monroe, nabudúce Patrik Swayze

Zdroj: Tv Markíza

Barbora Piešová - Sam Smith, nabudúce Christina Aguilera

Zdroj: Tv Markíza

Dušan Cinkota - Michal Tučný, nabudúce Jana Brejchová (Helena Vondráčková)

Zdroj: Tv Markíza