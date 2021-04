Slovenský tanečník sa druhýkrát narodil: Zverejnil FOTO, z ktorého mrazí!

BRATISLAVA - Ušiel hrobárovi z lopaty! Keď na verejnosť v novembri minulého roka prenikli informácie, že slovenského tanečníka Lacka Cmoreja (41) zasiahlo 20-tisíc voltov, šokovaní boli nielen jeho známi a kamaráti. Sám umelec hovorí, že vybuchol ako petarda. A fakt, že prežil, možno smelo označiť za zázrak. Dvojnásobný otec nedávno pre markizácky Reflex porozprával, ako sa momentálne má a so svetom sa podelil aj o fotky, ktoré ukazujú jeho telo po nešťastnej udalosti.

Na noc zo 17. na 18. novembra 2020 Lacko Cmorej zrejme nikdy nezabudne. Podieľal sa na točení klipu pre Brančiho Kováča. Z vlastnej iniciatívy sa rozhodol, že urobia ešte nejaké zábery na železničnom vagóne. Vyskočil naň a... Toto rozhodnutie ho takmer stálo život...

Známeho Slováka (41) zasiahlo 20-tisíc voltov: Prebral sa z umelého spánku… Znova sa učí chodiť!

Slovenského tanečníka (41) zasiahlo 20-tisíc voltov: Prvý VIDEO rozhovor… Vybuchol ako petarda!

Cmoreja totiž zasiahlo 20-tisíc voltov. Záchranka ho odviezla do nemocnice, kde ho na 5 dní uviedli do umelého spánku. Ako prezradil, ďalších 5 týždňov bol hospitalizovaný a absolvoval dve plastiky. „Bolo mi 100-krát prízvukované, že nielen jeden, ale armáda anjelov sa tam spotila pri mne. Som úplne vďačný za znovuzrodenie,” uviedol tanečník počas rozhovoru pre markizácky Reflex.

Lacko Cmorej sa so svetom podelil o fotografie, z ktorých marzí. Zdroj: TV Markíza

Lacko Cmorej sa so svetom podelil o fotografie, z ktorých marzí. Zdroj: TV Markíza

Cmorejovi sú veľkou oporou nielen kamaráti a kolegovia, ale najmä rodina. S manželkou Marcelou sa dali dokopy pred 5 rokmi. Zosobášili sa už rok po zoznámení a majú spolu dvoch synov - Samka a Kamila.

FOTO: Lacko Cmorej s manželkou a milovanými synmi.

Ako Cmorej pre markizácky Reflex prezradil, hrozivá nehoda má svoje následky. Tanečník má oslabený nerv, ktorý dvíha zápästie. Je si však vedomý, že dopady mohli byť oveľa horšie. „Jeden železničný policajt mi hovoril, že veľa ľudí to neprežije, že sa uškvaria. A je pravdepodobné, dokonca až bežné, že to vie poškodiť nejaký dôležitý orgán. Cezo mňa to nejakým zázrakom iba prebehlo,” uviedol tanečník.

VIDEOklip, pri ktorého nakrúcaní došlo k hrozivej nehode: Vec a Šimon Švidraň - Zrátané.