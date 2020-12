Známeho Slováka (41) zasiahlo 20-tisíc voltov: Prebral sa z umelého spánku… Znova sa učí chodiť!

BRATISLAVA - Známy slovenský tanečník Lacko Cmorej (41) je od polovice novembra hospitalizovaný v nemocnici. Pri natáčaní videoklipu na železničnej stanici ho totiž zasiahol elektrický prúd a doslova vzbĺkol. Okamžite bol prevezený do nemocnice, kde ho uviedli do umelého spánku. Z toho sa už našťastie prebral a... Znova sa učí chodiť!

Informáciu ako prvý priniesol denník Nový čas. Cmorej je známy tým, že nemá problém s akoukoľvek bizarnosťou. Preto sa nechal nahovoriť aj na natáčanie na železničnej stanici. Vyliezol na vagón, no tam ho zasiahlo 20-tisíc voltov. Elektrický prúd ho odhodil na zem a tanečník vzbĺkol.

Známy Slovák bol okamžite prevezený do nemocnice so zlomeninami a mnohopočetnými popáleninami, lekári ho preto uviedli do umelého spánku. No už koncom novembra sa z neho, našťastie, prebral a z JIS-ky bol prevezený na normálne oddelenie.

A tam začína robiť pokroky. „Stále leží v nemocnici a je po plastických operáciách. Viem, že sa učí chodiť. Problémom je ruka, ale rehabilitácie by to mali dať do poriadku. Mal veľké šťastie, chvalabohu, nič zásadné nebolo zasiahnuté,“ prezradil denníku zdroj blízky tanečníkovi.

No zatiaľ čo Lacko v nemocnici bojuje o svoje zdravie, prípadom sa zaoberá polícia. Tvorcovia klipu totiž na natáčanie v priestoroch železnice nemali povolenie. „Nikto nás nekontaktoval. Verejnosť si úplne neuvedomuje, že takéto stanice, kde stoja vlaky, nie sú prístupné kedykoľvek. Je možné, že ani nevedeli, že majú také povolenie pýtať. V každom prípade, ak sa hovorí o nejakých nakrúcaniach, my vždy upozorňujeme na možné riziká,“ povedala po nehode hovorkyňa Železníc SR Ria Feik Achbergerová. Vyzerá to teda tak, že nedovolené natáčanie bez trestu nezostane.