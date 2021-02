Slovenského tanečníka (41) zasiahlo 20-tisíc voltov: Prvý VIDEO rozhovor… Vybuchol ako petarda!

BRATISLAVA - Známy slovenský tanečník Lacko Cmorej (41) bol od polovice novembra hospitalizovaný v nemocnici. Pri natáčaní videoklipu v železničnom depe ho totiž zasiahlo 20-tisíc voltov. Na tele mal rozsiahle popáleniny, 5 dní musel byť v umelom spánku. No aktuálne je už z najhoršieho vonku a poskytol aj svoj prvý video rozhovor!

Stáli pri ňom všetci svätí! Ako inak by sa dalo vysvetliť, že známy slovenský tanečník Lacko Cmorej prežil zásah dvadsiatich tisícov voltov? Lekári, ktorí ho ošetrovali, hovoria o zázraku. Päť dní si síce poležal v umelom spánku, no dnes je už takmer úplne fit. Prezradil to vo video rozhovore pre markizácke Teleráno.

Známeho Slováka (41) zasiahlo 20-tisíc voltov: Prebral sa z umelého spánku... Znova sa učí chodiť!

„Mám sa stokrát lepšie, akurát mám taký štrbavý úsmev, ale to vám hádam nevadí, lebo keď som spadol z toho vagónu, tak mi vybilo zub. Ale to je iba taký malý estetický detail,“ prezradil Cmorej a ukázal svoj poznačený úsmev. No to je naozaj tá najmenšia daň, akú mohol za tak hrozivý úraz zaplatiť.

Nehoda sa stala pri výrobe videoklipu pre známeho rapera. Všetky zábery už pritom boli nahraté, no tanečník dostal kreatívny nápad, ako to celé ešte vylepšiť. „Tak hovorím kameramanovi - idem ešte na ten vagón a pozri, ako to vyzerá. A ja si pamätám už len, ako leziem hore a už mám len tmu. Nemám záblesk, ani nič,“ opísal osudné chvíle Cmorej.

Známy slovenský tanečník po hrozivej nehode: Prebral sa z umelého spánku a... Narodil sa mu syn!

Od kameramana sa dodatočne dozvedel, čo všetko sa dialo. „Doslova som vybuchol ako petarda, odletel som z toho vagónu, padol som na zem, už všetci utekali... Ale to som bol ešte pri vedomí. Dokonca som tam ešte vtipkoval. Vyslovoval som nejaké diagnózy, že asi nemám žiadne zlomeniny,“ prezradil. V tom čase už bola privolaná záchranka.

„Ale toto ja už v pamäti nemám, ja mám len veľkú tmu. Potom som bol asi 5 dní v umelom spánku, tam sa diali všelijaké sny, lebo ste nadopovaný... Skrátka tisíc hadíc išlo do mňa, do pľúc, do žalúdka a sú nejaké prípravky, ktoré majú aj psychotropné látky, takže celkom divočina sa mi diala v hlave tých 5 dní,“ priznal Cmorej.

Lacko Cmorej je opäť plný pozitívnej energie. Zdroj: Tv Markíza

Je obrovské šťastie, že vysoké napätie tanečníkovi nezasiahlo žiaden vnútorný orgán. „Mnou to nejako len preletelo. Akurát v ruke mi oslabilo jeden nerv, mal som nejaké pohmoždeniny rebier, popáleniny,“ povedal Lacko, ktorý si z popálenín ťažkú hlavu nerobil.

„Keď som sa zobudil, cítil som obrovskú bolesť kvôli popáleninám, ale po svalovej stránke som vedel, že je všetko v poriadku a je teda len otázkou času, kedy sa dám dokopy. Ja som skôr čakal na výsledky, či je všetko vnútri v poriadku. Ale už teraz viem, že budem úplne fit - len musím mazať a rehabilitovať a cvičiť,“ dodal tanečník. A my mu prajeme, nech je čo najskôr v stopercentnom poriadku!