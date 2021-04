Krušné chvíle Studenkovej na natáčaní: Otras mozgu… Skončila v nemocnici!

VIDEO: Pripomeňte si Studenkovej Sladké mámení z filmu S tebou mě baví svět

O nepríjemný zážitok sa podelila v šou 2na1, kde sa po rokoch stretla so svojím dávnym hereckým kolegom z kultovej komédie S tebou mě baví svět Pavlom Novým. Okrem natáčania sexi scén v spomínanom filme má totiž blondínka aj trochu iný zážitok s českým hercom. A oveľa nepríjemnejší.

„Keď sme spolu točili film s mojím bývalým manželom Stanom Párnickým, volalo sa to Južná pošta, tak sme hrali scénu na takej lúke. Stano povedal - Pavel, teraz jej musíš dať facku. A takú, že ona spadne,“ začala opisovať osudnú scénu Studenková.

Zdena Studenková prezradila, že jej Pavel Nový spôsobil pri natáčaní slabý otras mozgu. Zdroj: Tv Markíza

Scéna sa, samozrejme, musela niekoľkokrát opakovať. A to si odnieslo aj herečkino zdravie. „Dostala som niekoľko ostrých, lebo nikdy nebolo dosť dobré. A po skončení natáčania ma produkcia odniesla do nemocnice - slabý otras mozgu som mala,“ šokovala Zdena.

Táto informácia prekvapila aj samotného Pavla, ktorý o tom nič nevedel. „Čo?! To som sa nedozvedel. To by som za tebou do tej nemocnice prišiel s kyticou,“ zahlásil dávny kolega. A všetko otočil na Studenkovej ex: „Ešte ten tvoj bývalý manžel vymyslel takú scénu - volalo sa to hrubý sex v kukurici. A to bola taká pomsta... On ťa nemal veľmi rád!“ Viac sa dozviete už dnes večer na Markíze.