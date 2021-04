Hanba markizáckej nevesty: Ženích rezervoval večeru... Meškala vyše hodiny a prišla opitá!

Všetko sa zmenilo v momente, keď dvojica dorazila na dovolenku do Dubaja. Tam začal mať párik nezhody a veľa času trávili oddelene. Kým Adam mal z celej situácie hlavu v smútku, Veronika si išla po svojom. Začalo jej vadiť, že Adam je od nej mladší, čo sa vraj prejavuje na jeho správaní, pričom ona sama vraj túži po vzťahu s vyzretejším mužom. Potom si však sľúbili, že začnú viac komunikovať a svojmu vzťahu ešte dajú šancu.

Takto to vyzeralo na svadbe Adama a Veroniky, keď nevesta počula jeho meno a vybuchla smiechom:

Po ukončení svadobnej cesty sa blondínka presťahovala do Trnavy, kde býva Adam. Začala etapa ich spoločného bývania, no zatiaľ sa nezdá, že by sa medzi nimi niečo zmenilo k lepšiemu. Práve naopak. Bývalý futbalista chcel totiž so svojou manželkou stráviť príjemný večer, a tak zarezervoval večeru v sushi reštaurácii.

Lenže Veronika zašla do Trenčína, aby sa stretla s kamarátkou. Spoločne si dali niekoľko drinkov a zábava pokračovala napriek tomu, že blondínka vedela, že bude meškať na naplánovanú večeru. To so smiechom povedala aj svojej kamarátke. Za Adamom napokon prišla s vyše hodinovým meškaním a aby toho nebolo málo, bola značne podgurážená. „Si opitá?” pýtal sa ženích, keď sa objavila v dverách a bolo jej akosi veselo.

„Nie, len tak. Mala som drink. Dva. Tri. Normálne s kamarátkou,” povedala svojmu manželovi, ktorý alkoholu neholduje. „Hodinu a pol dozadu sme mali byť na sushi. Príde opitá domov, paráda. To sa oplatí,” hneval sa mladý športovec. Vtedy začala jeho polovička habkať, že sa rýchlo nachystá a môžu vyraziť.

Adam však jej plány zatrhol. „Kam sa chceš chystať? Veď máš tri promile. Môžeš ísť do postele a ísť spať,” zrušil ju. „Dnes sme mali ísť spolu na večeru, mali sme to vybavené. Pre mňa je to hanba. Proste medzi nami to nefunguje a ja keď vidím takéto veci... Tak to ani fungovať nebude,” vyplachoval žalúdok podguráženej Veronike, ktorá začala plakať, že potrebovala svojich "5 minút".

