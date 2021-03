Sexi markizáčka rozzúrila Slovákov: Pracovná cesta? Veď si užíva pri mori!

TENERIFE - Nedarovali jej to! Xénia Gregušová, ktorá svojho času skúšala šťastie v súťaži Miss Universe Slovakia, sa do povedomia verejnosti dostala ako víťazka 12. ročníka markizáckej šou Farma. Úspech jej priniesol nielen rozprávkovú výhru, ale aj množstvo fanúšikov a followerov na sociálnej sieti Instagram. Tam sa v týchto dňoch nevyhla drsnej kritike. Na vine je pracovná cesta. Či dovolenka?!

Viacero jedincov vníma účasť v nejakej reality šou ako skvelú príležitosť na zviditeľnenie sa. A niektorým sa to veru oplatilo. Z televízneho úspechu ťaží aj víťazka poslednej farmy Xénia Gregušová. Jej profil na sociálnej sieti Instagram je plný reklamných záberov, či príspevkov, v ktorých niečo propaguje. Všimli si to aj jej followeri, ktorým to už pomaličky začalo prekážať.

Xénia Gregušová a Lukáš Stanislav v markizáckej šou Farma. Zdroj: Tv Markíza

V uplynulých dňoch sa však na hlavu sympatickej plavovlásky zniesla poriadna vlna kritiky kvôli tomu, že sa aktuálne nachádza na Kanárskych ostrovoch. Opatrenia na Slovensku sa nedávno ešte viac sprísnili a vycestovať do zahraničia je možné, len ak ide o pracovnú cestu.

Xénia síce pri príspevkoch uvádza, že ide o spoluprácu s istou cestovnou kanceláriou, avšak u niektorých followerov s týmto argumentom nenašla pochopenie. „To sú mi pracovné aktivity. Normálna dovolenka, na ktorej si naplno užíva. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je to neuveriteľne sebecké,” znie jeden z mnohých nahnevaných komentárov. „Nariadenia očividne neplatia pre všetkých rovnako. Ja chápem, že ide o spoluprácu, ale treba myslieť aj na ostatných ľudí v krajine. Všetci vieme, že presne takto sa k nám dostali rôzne mutácie,” pridala kritiku istá fanúšička.

Medzi followermi sa našli takí, čo Xéniu vo veľkom bránia. Ona sama na negatívne komentáre nijako nereagovala a naďalej si užíva spoločnosť svojho frajera Lukáša. S ním sa spoznala práve na markizáckom statku a tvoria ozaj vydarený pár.

Xénia Gregušová si spolu s frajerom Lukášom užívajú spoločné chvíle na Kanárskych ostrovoch. Zdroj: Instagram