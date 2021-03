Plačkovej nočná mora: Tohto sa bojí viac ako smrti!

BRATISLAVA - Zuzana Plačková (29) sa v pomerne mladom veku vyšvihla na úspešnú podnikateľku a influencerku, ktorej mnohí závidia luxus, v akom žije. No ja keď si aktuálne užíva v exotike, neprestáva ju trápiť jedna ve. A bojí sa jej viac než smrti!

Zuzana Plačková sa zviditeľnila v šou Hotel Paradise a už tam netajila, že má v pláne byť niekto a žiť rozprávkový život. To sa jej aj splnilo - je jednou z najvplyvnejších influenceriek a v podnikaní sa jej evidentne darí. Aktuálne totiž trávi viac času v rôznych exotických destináciách než doma na Slovensku.

Medzitým sa fanúšikom pochválila aj luxusným domom, ktorý s manželom Reném dokončujú do finálnej podoby. Vizualizácie dizajnu jej záhrady totiž pripomínajú zahraničné luxusné rezorty. Na prvý pohľad by si človek pomyslel, že ide o zábery z vily niekde v exotike. Zuzana totiž, ako to u nej býva zvykom, absolútne netrochárčila.

Napriek tomu však Plačkovú sužuje jedna trauma. A to je vek! V júni totiž oslávi 30 rokov a to ju doslova straší. „Depku mám z tej trojky normálne. Ani smrti sa nebojím tak, ako staroby,” vyhlásila Zuzana na sieti Instagram.

