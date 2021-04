Plačková si užíva dovolenky: Kilá navyše... Aha!

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Zuzana Plačková sa aktuálne presúva z jedného dovolenkového rezortu do druhého. A hoci pred časom sa sťažovala na stravu v jednom z nich, aktuálne priznala, že sa jej dokonca podarilo pribrať!

Zuzana Plačková si užíva luxus mimo Slovenska, no na sociálnych sieťach je mimoriadne aktívna. A nemá problém fanúšikom ukázať ani to, ako jej z nohavíc lezie "špek". „To si sadneš a uvoľníš sa a vyzerá to takto. Ježiš, schovajte tie špeky,” komentovala svoje video v príbehu na sieti Instagram.

Zdroj: Instagram ZP

Tento problém poznajú mnohé ženy, hoci by nikomu ani nenapadlo považovať ich za tučné. A preto určite mnohých ja prekvapilo, keď Plačková priznala, že aktuálne má proste kilá navyše. Konkrétne podľa popisu v ďalšom príbehu ide o 5 kíl.

Tie však Zuzana plánuje zhodiť na avizovanom pobyte na Srí Lanke. Ide o ozdravný pobyt, kde chce riešiť svoje zdravotné problémy a dať sa dokopy aj psychicky. Popritom je však efektom aj korekcia váhy. Údajne až o 10 či 15 kíl.

