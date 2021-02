Zuzana Plačková zverejnila FOTO svojho luxusného domu: Čierny bazén a... TOTO že je altánok?!

BRATISLAVA - Už dlhé mesiace sa Zuzana Plačková nevie dočkať, kedy sa konečne nasťahuje do svojho nového domu. Ten síce ešte stále nie je hotový, no slovenská kráľovná Instagramu už presne vie, ako bude vyzerať. Najnovšie zverejnila vizualizáciu záhrady a... Tak toto ste ešte nevideli!

Zuzana miluje cestovanie a možno práve to a miesta, ktoré navštívila, ju inšpirovali k tomu, aby si navrhla priam rozprávkový exteriér svojho bývania. Vizualizácie dizajnu jej záhrady totiž pripomínajú zahraničné luxusné rezorty. Na prvý pohľad by si človek pomyslel, že ide o zábery z vily niekde v exotike. Zuzana totiž, ako to u nej býva zvykom, absolútne netrochárčila a dala si záležať na každučkom detaile.

A tak vznikol návrh, ktorý vyzerá ako zo sna. Človek by si až povedal, že toto mať doma, nemusí cestovať ani na dovolenku. Už na prvý pohľad zaujmú palmy a absolútnym šperkom je nádherný čierny bazén. Zuzana sa pochválila aj tým, ako bude vyzerať "altánok". Toto slovo sme museli dať do úvodzoviek, pretože človek si pri tomto výraze ani zďaleka nepredstaví to, čo bude postavené na pozemku temperamentnej brunetky.

Rovnako ako zvyšok exteriéru aj "altánok" dýcha luxusom a je navrhnutý tak, že veľkosťou presahuje bežné byty. Je mimoriadne vkusne zariadený a človek by sa do neho pokojne nasťahoval aj na celý život. No a keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, pozrite sa sami. Wau, toto vám vyrazí dych!

Viac FOTO nájdete v našej galérii!

Zdroj: Instagram Z.P.